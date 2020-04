`로드 투 킹덤` 원어스, H.O.T. `전사의 후예` 완벽 커버

한국경제TV 핫뉴스

보이그룹 원어스(ONEUS)가 H.O.T.의 `전사의 후예`를 완벽 커버하며 화제로 떠올랐다.최근 Mnet `로드 투 킹덤` 측은 유튜브 등을 통해 원어스의 2차 사전 선호도 조사 퍼포먼스 미리보기 영상을 공개한 가운데, 현재 해당 영상은 20만뷰를 돌파하며 원어스를 향한 국내외 음악 팬들의 뜨거운 관심을 입증했다.공개된 영상 속 원어스는 스쿨룩을 입고 등장해 선배 그룹인 H.O.T.의 `전사의 후예`를 재해석한 무대로 시선을 사로잡았다.책상을 활용한 파워풀한 퍼포먼스로 원어스만의 에너제틱한 매력을 안겼고, 나아가 환웅의 랩과 댄서들의 고난도 아크로바틱이 강렬한 임팩트를 선사하며 `무대천재`다운 존재감을 드러냈다.이에 앞서 원어스는 `로드 투 킹덤` 첫 퍼포먼스로 뮤지컬 `오페라의 유령`의 대표 넘버곡인 `The Phantom Of The Opera`를 접목한 새로운 느낌의 `태양이 떨어진다` 퍼포먼스를 완성, 한층 웅장하고 압도적인 아우라를 뽐내며 주목받았다.이렇듯 원어스는 뚜렷한 콘셉트를 기반으로 탄탄한 가창력과 에너제틱한 퍼포먼스를 선보이며 `무대천재`라는 수식어를 꿰찼다.최근에는 강렬과 신명을 넘어 섬세한 감성을 담은 퍼포먼스까지 완벽 소화하며 폭넓은 스펙트럼을 과시하고 있는 만큼 이번 `로드 투 킹덤`에서는 또 어떤 모습을 보여줄지 귀추가 주목된다.한편, 원어스가 출연하는 Mnet `로드 투 킹덤`은 오는 30일 오후 8시 첫 방송된다.