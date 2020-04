■ Global ETF Daily & News ■ (2020/04/16)파생/ETF 강송철 /곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: TLT(+2.6%), IEF(+0.9%), URA(+0.8%), UUP(+0.7%), LQD(+0.7%)* Losers: OIH(-7.2%), RSX(-6.6%), COPX(-6.0%), XME(-5.8%), KIE(-5.6%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: GDX(+15.1%), AMLP(+7.2%), PPLT(+6.2%), URA(+6.0%), SK (174,000 -1.97%) YY(+4.8%)* Losers: PSP(-32.7%), USO(-17.5%), UNG(-11.1%), OIH(-8.4%), XLE(-6.3%)▶️ 52 Week High없음▶️ 52 Week LowCORN(-1.4%), BICK(0.0%)♣️ News[SA] Crude oil breaks below $20 as IEA sees 'staggering' drop in global demand- 국제에너지기구(IEA) 전무이사, 4월 석유 수요가 하루 2,900만 배럴 (9,090 -1.84%) 감소할 것으로 예측- "2020년은 세계 석유 시장 역사상 최악의 해였고, 4월은 최악의 달이었을 수 있다." 언급- 보고서 발간 후 WTI는 2.5% 하락한 배럴 당 20달러, 브렌트유는 3.6% 하락- 글로벌 석유 재고가 상반기 하루 1,200만 배럴 로 증가해 올해 중순 석유 저장 장소 고갈될 것[SA] Punishment continues for lenders- Citigroup, Bank of America, US Bancorp 등이 실적 발표. 모두 예상치를 큰 폭으로 하회- 대출 부실에 대한 충당금을 대규모로 쌓으면서 주가도 큰 폭 하락. 금융주 ETF(X LF (12,150 -3.19%) ) -4.3%- IB와 FICC, 주식 트 레이 (34,950 -1.69%) 딩 부분이 양호한 실적 보인 골드만삭스는 실적 선방. 주가 -0.2% 하락- 연초 이후 S&P500 -15% 하락한 반면 X LF -30% 하락. KBW Bank 지수는 연초 이후 43% 하락