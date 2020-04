[메리츠증권 반도체/디스플 레이 (34,950 -1.69%) 김선우]Meritz Overnight Tech 2020.4.16(목)★ 메모리 스팟가격DRAM(DDR4 8Gb: 1D -0.84%, 1W -2.34%, 1M -1.96%)시장 수요는 약세. 소수 문의 발생하였으나 실구매가는 여전히 낮은 수준. 거래량은 제한적NAND(MLC 64Gb: 1D -0.08%, 1W -0.27%, 1M -1.76%)공급자가 견적가 하향조정했으나 구매모멘텀은 약세. 거래 역시 부진★ 주요 뉴스 플로우아이폰SE2 공개. 64GB 399달러, 128GB 499달러, 256GB 549달러. 4월 17일부터 예약주문, 24일 출시 예정 (The Verge) SM (25,950 +1.76%) L, FY1Q20 매출 24.4억유로, EPS 0.94유로 (vs BBG컨센 매출 24.6억유로, EPS 0.94유로). 장비 수요 및 '20년 고객사의 장비 주문에 대한 취소/연기 부재 언급 (Bloomberg) SM C, 전장향 및 소비가전향 수요부진으로 28nm 및 40/45nm 가동률 하락 (Digitimes)애플, 아이폰SE2 발표와 함께 아이폰8, 아이폰8플러스 단종 (MacRumors)영국 하원, 자국 반도체IP기업 이매지네이션에 대한 중국 자본 경영권 간섭에 대응 (BLOTER)★ 전일 해외 관련업체 주요 주가 등락 (2%p 이상)Micron(-2.5%), WDC(-4.8%), Intel(-2.9%), A SM L(-2.2%), AMAT(-4.0%)