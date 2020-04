GOT7, 신곡 `NOT BY THE MOON` 군무 최초 공개

한국경제TV 핫뉴스

GOT7(갓세븐)이 신곡 `NOT BY THE MOON`(낫 바이 더 문) 뮤직비디오의 두 번째 티저를 공개했다.16일 0시 공식 SNS를 통해 오픈한 영상에서 GOT7은 순백의 의상을 입고 등장해 폭발적인 가창력과 격렬한 군무로 이목을 붙잡았다.달에 맹세하지 말아 달라는 의미의 가사 "O Swear not by the moon"이 애절한 분위기를 한층 높였다.또 영재의 시원한 고음과 점점 고조되는 비트가 더해져, 노래에 담긴 감성을 극적으로 끌어올렸다.고전미가 느껴지는 세트와 왕자님 같은 7명의 미모 그리고 완벽 퍼포먼스가 어우러지면서 뮤직비디오에 대한 기대감을 키웠다.GOT7은 타이틀곡에 대해 "포인트를 하나만 꼽기 어려울 정도로 많은 공을 들인 곡이다. 그루브를 살린 안무와 아름다운 비주얼이 조화를 이루도록 노력했다"라고 애정 어린 설명을 덧붙였다.2020년 이들이 발표하는 첫 신곡 `NOT BY THE MOON`은 변하지 않을 영원한 사랑을 노래하는 로맨틱한 곡이다.JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서 박진영이 작사, 작곡, 편곡해 풍성한 사운드를 완성했다.한편, 새 앨범 `DYE`(다이)와 타이틀곡 `NOT BY THE MOON`은 20일 오후 6시 각종 음원사이트에서 공개된다.같은 날 오후 8시에는 네이버 V LIVE(브이 라이브)를 통해 쇼케이스 `GOT7 LIVE PREMIERE`(갓세븐 <다이> 라이브 프리미어)를 온라인 생중계하고 전 세계 팬들과 소통할 예정이다.