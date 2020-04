`자유분방한 꾸러기 매력` 마마무 솔라, 솔로 데뷔곡 `뱉어` 티저 이미지&콘셉트 티저 영상 공개

한국경제TV 핫뉴스

마마무 솔라가 첫 싱글 앨범 `SPIT IT OUT` 티저 이미지를 추가 공개했다.솔라는 16일 0시 공식 SNS를 통해 첫 싱글 앨범 `SPIT IT OUT` 타이틀곡 `뱉어`의 티저 이미지를 추가로 선보이며 솔로 데뷔 전 열기를 끌어올렸다.공개된 사진 속 솔라는 양갈래 당고머리에 어울리는 블랙 크롭 티셔츠와 데님 팬츠, 그리고 워커를 매치해 자유분방한 꾸러기 매력을 자랑하고 있다.특히 골드 반지와 목걸이, 체인은 물론 링 귀걸이 스타일링이 세련미를 배가했으며, 강렬하면서도 거침없는 분위기로 팔색조 매력을 드러냈다.이와 함께 공개된 콘셉트 티저 속 솔라는 열정적이고 에너지 넘치는 모습으로 시선을 사로잡는다.타이틀곡 `뱉어`의 중독성 강한 멜로디 위로 다이내믹한 표정 연기와 자유분방한 매력을 자랑하며 신곡에 대한 기대감을 한껏 높였다.솔라는 23일 첫 싱글 앨범 `SPIT IT OUT`을 발표한다.이번 싱글 `SPIT IT OUT`은 솔라가 데뷔 6년 만에 발표하는 첫 솔로 앨범으로, 색다른 매력을 보여주기 위해 오랜 시간 심혈을 기울여 완성도를 높였다.항상 새로운 것에 도전하는 솔라의 열정적 면모를 담아냈으며, 실제 솔직하고 당당한 매력을 앞세운 무한 변신을 통해 본격 솔로 데뷔를 앞두고 가요계를 뜨겁고 달구고 있다.한편, 솔라의 첫 싱글 앨범 `SPIT IT OUT`은 23일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 첫 공개되며, 24일에는 오프라인 매장에서도 구입할 수 있다.