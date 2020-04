순성, 회전형 카시트 '핀 THE Black' 론칭 기념 최초 50% 할인

순성의 글로벌 브랜드 듀클이 회전형 카시트 핀 'THE Black' 출시를 기념해 오는 19일까지 GS샵에서 듀클 핀 전 색상을 최대 50%까지 할인하는 특별 기획전을 진행한다.듀클 핀은 유선형의 심플한 라인과 눈에 띄는 화이트 프레임 디자인으로 사랑 받아 온 순성의 대표 제품이다. 하지만 좀 더 묵직한 느낌의 블랙 프레임에 대한 문의가 이어져 기존과는 전혀 다른 느낌의 올 블랙 디자인 '핀 THE Black'을 오랜 준비 끝에 출시했다.'핀 THE Black'은 색상 뿐만 아니라 기능 면에서도 더욱 업그레이드되었다. 신생아 시트는 좀 더 오래 사용할 수 있도록 시트 내부 공간을 넓혔고, 토들러 모드에선 땀이 차기 쉬운 부분에 3D 에어 매쉬 원단을 적용했다. 또한 더욱 쉽고 빠른 승, 하차가 가능하도록 벨트 버클 홀더를 추가해 사용자의 편의를 더욱 높였다.순성은 새로운 라인 출시를 기념해 특별한 혜택이 가득한 듀클 핀 기획전을 마련했다. 핀 네이비, 탠저린 색상 구매 시엔 핀 최초 50% 파격 할인이 적용된다. '핀 THE Black', 아이언 그레이, 애쉬 블루 색상 구매 시 33% 이상의 할인과 함께 14만원 상당 카시트 악세서리 패키지가 추가 증정된다. '핀 THE Black' 론칭 기획전은 GS샵 단독으로 진행되며 GS샵 딜데이인 16일에는 카드 즉시 할인 7%와 적립금 10%의 풍성한 혜택이 더해진다.브랜드 담당자는 "1년만에 선보이는 듀클 핀의 신규 디자인 'THE Black'에 대한 관심과 최초 진행되는 핀 50% 할인 행사에 많 참여 부탁드린다"고 전했다.듀클은 국내 대표 카시트 전문 기업 순성의 글로벌 브랜드로, 회전형 카시트 핀과 휴대용 카시트 빌리 등을 출시해 좋은 반응을 얻고 있다. 또한 총 7개국에 카시트를 수출하며 대한민국 카시트의 우수성을 널리 알리고 있다. 2020년 산업통상자원부가 후원하는 '대한민국 브랜드 명예의 전당' 프리미엄 카시트 부문과 소비자가 뽑은 '한국 소비자 만족지수' 6년 연속 1위에 선정되어 수상 2관왕에 올랐다.김경림 키즈맘 기자 limkim@kizmom.com