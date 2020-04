KB증권, 조기상환 가능성 높인 ELS 6종 공모

한국경제TV 핫뉴스

KB증권은 오는 17일까지 낙인베리어와 첫 조기상환베리어를 낮춰 조기상환 가능성을 높인 원금비보장형 주가연계증권(ELS) 6종의 상품을 공모한다고 14일 밝혔다.KB able ELS 1233호(1스탁 2인덱스 스텝다운형)는 삼성전자 보통주와 홍콩항셍중국기업지수(HSCEI), S&P500지수를 기초자산으로 하며, 3년 만기에 6개월 단위로 조기상환 기회와 최고 연 7.0%(세전)의 수익을 제공한다.KB able ELS 1234호(1스탁 2인덱스 슈퍼리자드 스텝다운형)는 삼성전자 보통주와 홍콩항셍중국기업지수(HSCEI), S&P500지수를 기초자산으로 하며, 3년 만기에 6개월 단위로 조기상환 기회와 최고 연 8.0%(리자드수익률 연 12.0% / 세전)의 수익을 제공한다.KB able ELS 1235호(1스탁 2인덱스 스텝다운형)는 삼성전자 보통주와 홍콩항셍중국기업지수(HSCEI), S&P500지수를 기초자산으로 하며, 3년 만기에 6개월 단위로 조기상환 기회와 최고 연 8.5%(세전)의 수익을 제공한다.KB able ELS 1236호(1인덱스 스텝다운형)는 KOSPI200지수를 기초자산으로 하며, 3년 만기에 6개월 단위로 조기상환 기회와 최고 연 4.5%(세전)의 수익을 제공한다.KB able ELS 1237호(3인덱스 슈퍼리자드 스텝다운형)는 KOSPI200지수와 홍콩항셍중국기업지수(HSCEI), S&P500지수를 기초자산으로 하며, 3년 만기에 6개월 단위로 조기상환 기회와 최고 연 6.0%(리자드수익률 연 6.0% / 세전)의 수익을 제공한다.KB able ELS 1238호(3인덱스 스텝다운형)는 KOSPI200지수와 홍콩항셍중국기업지수(HSCEI), S&P500지수를 기초자산으로 하며, 3년 만기에 3개월 단위 조기상환 기회와 최고 연 6.0%(세전)의 수익을 제공한다.이번에 공모하는 상품들은 원금손실이 발생할 수 있으며, 기타 상세한 내용은 KB증권 전국 각 지점이나 고객센터로 문의하면 된다.박승원기자 magun1221@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지