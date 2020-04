르노삼성차, 비대면 차량관리 서비스 강화

한국경제TV 핫뉴스

르노삼성자동차가 모바일을 통한 비대면 차량관리 서비스를 강화한다.르노삼성차는 오너의 차량관리를 위한 모바일 멤버십 앱 `MY 르노삼성`과 `MY 르노`에 커넥티드 기능을 추가하고, 비대면 서비스를 강화한다고 밝혔다.기존 `MY 르노삼성`과 `MY 르노` 앱을 통해 고객들은 모바일로 내 차의 다양한 정보와 멤버십 혜택을 조회하고 온라인 정비예약, 채팅 상담 등을 할 수 있다.르노삼성은 여기에 커넥티드 기능을 탑재해 XM3 등 `이지 커넥트` 탑재 차량을 소유한 고객이 차량 원격제어, 원격 차량정보 확인, 내 차 위치 찾기 등 커넥티드 기능을 사용할 수 있도록 한 것이다.르노삼성측은 `MY 르노삼성`과 `MY 르노` 앱 리뉴얼을 기념해 앱에 축하메시지를 입력한 사람 모두에게 에어컨 필터 교환 할인(20%) 쿠폰을 증정하고, 이 중 추첨을 통해 최신 가습기 겸용 공기 청정기 (1명)와, 집에서 즐길 수 있는 간편식 셋트 (20명), 침대 휴대폰 거치대 (30명), 베이커리 상품권 (100명)을 증정한다.이밖에 새롭게 문을연 액세서리 쇼핑몰에서 용품을 구매한 고객에게는 토트백과 쇼핑몰 포인트를주고, 해피케어 보증연장 가입 고객에게는 커피 상품권을 주는 등 이벤트도 마련했다.김태준 르노삼성자동차 영업본부장은 "이번 `MY 르노삼성`과 `MY 르노` 앱 리뉴얼 런칭을 통해 고객들이 보다 편리하게 커넥티드 기능을 통합해 사용할 수 있게 되었다"며, "앞으로도 디지털을 통해 고객에게 보다 편리하고 유용한 정보를 지속적으로 제공해 고객 만족도를 높일 수 있도록 노력하겠다" 고 밝혔다.신용훈기자 syh@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지