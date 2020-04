[메리츠증권 퀀트 강봉주]Bonjour Quant Daily 2020.4.14(화)1. 퀀트뉴스: 인공지능, 머신러닝, 빅데이터, 빅테크, 알고리즘 트 레이 (36,150 +2.84%) 딩 관련- "금융중심지 전략 전면 개편...핀테크 등 혁심금융 중심으로". 금융위원회가 5차 금융중심지 전략을 수립하기 위해 진행한 정책연구에서 핀테크 등 혁신금융을 중심으로 전략을 재편해야 한다는 결과를 발표- Looking for a Job? Big Tech Is Still Hiring. 신종 코로나바이러스 감염증 사태로 미국에서 실업대란이 벌어진 가운데 구글·애플·아마존·페이스북 등 이른바 ‘빅테크’ 기업들은 인재를 흡수중2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝