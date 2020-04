[메리츠증권 스몰캡 이상현] 레이언스 (13,700 +4.98%) : 탐방노트 (Not Rated)▶️ 기업개요- 디지털 X-ray 디텍터 전문업체- 매출 구성(적용처별): Dental 46%, Medical 37%, VET 10%, Industrial 8%- 경쟁업체: 뷰웍스 (30,800 +0.16%) 디알텍 (1,665 +4.39%) , Varex Imaging 등▶️ 투자 포인트1) 코로나19 영향으로 디텍터 수요 증가- 코로나19 유증상자의 확진이나 환자의 상태를 확인하기 위하여 흉부 X-ray 검사를 진행- 1Q20 Medical 디텍터 매출액은 128억원(+20.4% YoY)을 전망2) 매출처 다변화 전략- CMOS 라인업 및 고객사 확대- 종속회사 'O SK (177,500 +1.43%) O'를 통한 중남미 Medical 시장 진출3) 신규 제품 개발로 산업용 디텍터 공급 확대- 2차전지, 반도체, 모바일 등 산업용 디텍토 공급 확대로 '20년 매출액 137억원(+ 42.6% YoY) 예상4) Digital 보철 시장 진출- '20년 치과 보철용 소재 '지르코니아' 분말 사업 개시▶️ 실적 전망- 2020년 매출액 1,354억원(+7.3% YoY), 영업이익 247억원(+7.9% YoY, OPM 18.2%), 당기순이익 187억원(+27.4% YoY)을 전망- 순현금('19년 기준): 740억원으로 재무구조 우수- '20E PER 11.6배(20.4.13 시가총액 2,165억원/주가 13,050원)- 타산업에 비해 코로나19 영향 제한적, 과거 3개년 평균 PER 17.7배 대비 저평가