‘로드 투 킹덤’ TOO(티오오), 동방신기 ‘라이징선’ 미리보기 영상 공개

한국경제TV 핫뉴스

10인조 신예 보이그룹 TOO(티오오)가 가요계 대선배 동방신기 무대를 완벽 커버한다.지난 13일 Mnet ‘로드 투 킹덤(Road to Kingdom)’ 유튜브 및 공식 SNS 계정을 통해 2차 사전 선호도 조사 TOO(티오오) 퍼포먼스 미리보기 영상이 오픈됐다.이번 영상은 선배 보이그룹의 히트곡을 편곡해 선보이는 미션으로, TOO는 동방신기의 ‘라이징선’을 완벽 커버했다.약 40초가량 공개된 TOO ‘라이징선’ 무대 일부에는 원곡의 매력에 다이내믹함이 느껴지는 비트가 더해져 듣는 이들을 사로잡았다. 특히 10명의 멤버들이 새롭게 만들어낸 안무들로 한층 더 화려한 킬(KILL) 군무를 기대하게 만들었다.짧지만 강렬한 무대 영상으로 글로벌 팬들의 이목을 집중시킨 신예 TOO는 지난 1일 발표한 첫 번째 미니앨범 ‘REASON FOR BEING : 인(仁)’ 타이틀곡 ‘Magnolia(매그놀리아)’로 활발한 활동을 펼치고 있다.한편 TOO가 출연하는 Mnet ‘로드 투 킹덤(Road to Kingdom)’은 오는 30일 저녁 8시 첫 방송된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지