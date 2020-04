GOT7, 20일 컴백 쇼케이스에서 신곡 `NOT BY THE MOON` 퍼포먼스 최초 공개

한국경제TV 핫뉴스

GOT7(갓세븐)이 20일 오후 8시 컴백 쇼케이스를 개최하고 신곡 퍼포먼스를 최초 공개한다.GOT7은 20일 오후 6시 새 미니앨범 `DYE`(다이)와 타이틀곡 `NOT BY THE MOON`(낫 바이 더 문)을 발표하고 컴백한다.이를 기념해 같은 날 오후 8시 네이버 V LIVE(브이 라이브)를 통해 `GOT7 LIVE PREMIERE`(갓세븐 <다이> 라이브 프리미어)를 전 세계에 온라인 생중계한다.컴백 쇼케이스에서 신곡 `NOT BY THE MOON`을 비롯해 새 음반의 수록곡 무대들이 베일을 벗는다.티저에서 고전 소설 속 주인공 비주얼을 과시하며 팬들을 매료시키고 있는 GOT7이 무대 위에서는 어떤 새로운 매력을 선사할지 기대가 쏠린다.`NOT BY THE MOON`은 점점 고조되는 비트와 멤버들의 아름다운 외모 그리고 영원한 사랑을 이야기하는 로맨틱 메시지가 조화를 이룬 곡이다.JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서 박진영이 작사, 작곡, 편곡 크레디트에 이름을 올려 완성도를 높였다.새 앨범 `DYE`는 JB, 진영, 영재, 유겸이 곡 작업에 참여한 트랙을 비롯해 월드투어 `GOT7 2019 WORLD TOUR KEEP SPINNING`(갓세븐 2019 월드 투어 킵 스피닝)에서 공개한 개인, 유닛 무대의 음원을 CD 한정으로 수록하는 등 풍성한 구성을 자랑한다.타이틀곡을 포함해 `AURA`(아우라), `CRAZY`(크레이지), `LOVE YOU BETTER`(러브 유 배터), `TRUST MY LOVE`(트러스트 마이 러브), `POISON`(포이즌), `RIDE`(라이드), `GRAVITY`(그래비티), `God has return + Manana`(갓 해즈 리턴 + 마냐나), `JY&YG dance`(JY&YG 댄스)까지 총 10곡이 담긴다.한편, GOT7의 로맨틱한 감성이 돋보이는 신곡 `NOT BY THE MOON`과 새 앨범 `DYE`는 20일 오후 6시 각종 음원사이트에서 감상할 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지