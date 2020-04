문종업, 브이라이브 백만 하트 공약 실천

한국경제TV 핫뉴스

가수 문종업이 딸기라떼와 달고나 커피를 만들며 `슬기로운 집콕생활`을 보여줬다.문종업은 13일 공식 V LIVE(브이라이브) 채널을 통해 9분 분량의 `하트 공약 챌린지` 영상을 공개했다.앞서 종업은 첫 번째 V LIVE 방송에서 "백만 하트를 달성하면 딸기라떼 만들기 영상을 올리겠다"라고 공약을 걸었다. 이날 영상에서 종업은 백만 하트 달성을 기념하는 딸기라떼 뿐만 아니라 팬들의 요청이 많았던 달고나 커피까지 만들며 팬들과 소통하는 모습을 보여줬다.영상 속 종업은 딸기라떼에 넣을 딸기 손질부터 으깨는 과정까지 모두 직접 하면서 팬들과의 소통을 잊지 않았다. 그는 "팬덤명이 `MOONW4LK`로 정해졌는데 마음에 든다"라고 밝혔다. 또 완성된 딸기라떼의 비주얼에 깜짝 놀라거나 다소 서투르지만 열심히 만드는 모습이 팬심을 흔들었다.또 달고나 커피에 넣을 크림을 저을 때에는 "300번 정도 저어야 한다고 하는데, 5000번은 한 것 같다"라며 "언제 끝나는 건가. 집에 안 보내준다"라고 귀여운 투정을 부려 팬들의 미소를 자아냈다. 이어 종업은 완성된 딸기라떼와 달고나 커피를 소속사 직원과 대표에게 전달하며 훈훈함을 더했다.종업은 "하트 백만 개 다시 한번 고맙고, 앞으로도 이런 시간 많았으면 좋겠다. 자주 이런 시간을 갖고 여러분들을 만나겠다"라고 밝혔다.문종업은 2012년 비에이피(B.A.P) 멤버로 데뷔해 뛰어난 댄스 실력을 바탕으로 ‘1004(Angel)’, `Take you there`, ‘Young, Wild & Free’ 등의 안무 창작에 참여하는 등 한 차원 높은 안무 실력을 선보였다. 데뷔 초 문종업은 아름다운 춤 선과 다부진 몸매로 세계에서 가장 핫한 남자 Top 100에 선정되기도 했다. 또한 지금(now)`, `Photo`, `Try my Luck`, `짜증이 나` 등 자작곡을 공개하며 자신의 음악적 역량을 보여줬다.최근 문종업은 올해 예정된 첫 번째 솔로 앨범 작업에 박차를 가하고 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지