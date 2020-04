마마무 솔라, 13일 첫 싱글 앨범 `SPIT IT OUT` 예약판매 시작

한국경제TV 핫뉴스

마마무 솔라의 첫 싱글 앨범 `SPIT IT OUT` 예약 판매가 시작된다.솔라는 13일 오후 2시부터 각종 온라인 음반 판매 사이트를 통해 데뷔 첫 싱글 앨범 `SPIT IT OUT`의 예약 판매를 시작한다.이번 앨범 `SPIT IT OUT`은 솔라가 데뷔 6년 만에 처음 발표하는 솔로 앨범인 만큼 팬들에게도 더없이 특별한 선물이 될 전망이다.이를 위해 솔라는 총 84p 분량의 포토북을 포함해 포켓 커버(3종 중 1종 랜덤), LP 포토카드, 포스터(3종 중 1종 랜덤), 포토카드 티켓, 포토카드(5종 중 1종 랜덤) 등의 알찬 구성으로 소장가치를 높였다.특히 실제 LP 크기의 포토카드를 제작하는 등 아티스트 솔라의 모습을 담아낸 이색 패키지로 팬들의 기대에 부응할 계획이어서 눈길을 끈다.솔라는 23일 데뷔 첫 싱글 앨범 `SPIT IT OUT`을 발표한다.솔로 아티스트로 본격 행보를 알리는 첫 앨범인 만큼 솔라의 음악 색을 가득 담아내며 한층 진화된 음악적 역량을 드러낼 예정이어서 기대를 높인다.한편, 솔라의 첫 싱글 앨범 `SPIT IT OUT`은 13일 오후 2시부터 예약 판매가 시작되며, 24일 오프라인 음반 매장에도 정식 발매 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr