디자인 테라스 하우스, 테라비아타 in 삼송 사전홍보관 예약제 관람 중

고층 중심의 주택시장 속 테라스하우스는 오히려 높이를 낮추고 세대 내 테라스를 통해서 슬로우라이프를 추구하는 수요자들에게 높은 관심을 받고 있다. 슬로우라이프를 추구하지만 직주근접, 생활인프라가 갖춰진 곳이라면 더욱 인기를 끌 수 밖에 없다. 최근 서울 접근성이 좋으면서 자연환경이 우수한 지역에 타운하우스, 테라스하우스 등의 공급이 늘고 있으며, 고양시 삼송지구에는 젊은 소비층을 겨냥해 기존의 테라스하우스와는 다른 모던한 감각으로 설계한 디자인 테라스하우스가 분양을 앞두고 있다.경기 고양시 오금동 일대(삼송지구 B-5블럭)에 80가구 규모로 건설되는 ‘테라비아타 in 삼송’은 교보자산신탁(주)이 시행하고 ㈜대송이 시공한다. 디자인 및 설계는 대한민국 건축대전 초대작가 이자 서울시 공공건축가인 박종혁(한국건축사, 미국건축사) 서울과학기술대 교수와 한국건축문화대상, 서울특별시 건축상 금상, 국토교통부장관 표창 등을 수상한 45년 건축회사 ㈜선진엔지니어링 종합건축사사무소가 맡아 기존의 공동주택 아파트와는 다른, 디자인 테라스하우스를 표방한다.총 4가지 타입으로 설계된 ‘테라비아타 in 삼송’은 네타입 모두 전용면적 84㎡ 중소형으로 구성되어 있어 실수요자들의 선호도가 높을 것으로 예상된다. 각 타입별로 20세대씩 총 80세대가 공급되는데 모든 타입이 테라스를 갖춘 구조이다.84A타입의 경우 세대 상층에 루프탑 테라스를 갖춘 평면으로 복층의 구조를 갖추고 있으며 루프탑에는 천고 약2m의 다락방과 함께 테라스가 있으며 기존의 아파트에서는 보기 힘들었던 구조로 설계 및 디자인을 차별화 한 것이 눈에 띈다. 84B타입은 3층에 해당하며 거실 측면에 테라스를 설계하여 최근 분양된 수직형 테라스하우스의 테라스가 층별로 분산되어 좁게 느껴지는 것에 비해 통합형으로 넓게 구성되어 다양한 연출이 가능할 것으로 보인다.84C, 84D타입은 지상 1~2층에 복층으로 설계되어 기존 아파트의 저층 비선호 현상이 해소될 것으로 보인다. 세대 거실 앞에 위치한 테라스 및 개별 뒷마당까지 갖추어 단독주택보다는 편리하게 아파트보다는 특별한 생활이 기대된다.‘테라비아타 in 삼송’은 남향위주의 배치를 통해서 세대내 일조가 우수하도록 설계되었으며 데크형 단지 설계를 통해 주차장을 전면 지하화하여 지상에는 차가 없는 단지로 단지내에서 보다 쾌적하고 안전한 생활이 가능하도록 설계하였다고 (주)대송의 관계자는 밝혔다. 분양홍보관은 경기도 고양시 덕양구 신원동 634-2 현프라자 3층에 위치하고 있으며 홍보관에는 실제 테라스를 구현해 방문객이 체감할 수 있도록 준비하였으며 현재 홈페이지를 통해서 사전관람을 신청한 예약자에 한해서 홍보관의 사전관람이 가능하다.ⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지