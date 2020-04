신예 크래비티, 14일 데뷔 앨범 발매 기념 온라인 쇼케이스 개최

한국경제TV 핫뉴스

신인 보이그룹 크래비티(CRAVITY)가 데뷔 쇼케이스로 팬들과 만난다.크래비티는 오는 14일 데뷔 앨범 ‘CRAVITY SEASON1. [HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE](크래비티 시즌1. [하이드아웃 : 리멤버 후 위 아])’를 발매하고 같은 날 오후 8시 네이버 V 라이브 공식 채널을 통해 온라인 쇼케이스를 개최한다.쇼케이스 ‘REMEMBER WHO WE ARE’는 크래비티의 데뷔와 첫 번째 앨범 발매를 기념해 전 세계에 자리한 팬들과 함께 특별한 시간을 축하하기 위해서 V 라이브 온라인 생중계로 마련됐다.이날 크래비티는 이번 앨범의 타이틀곡 ‘Break all the Rules(브레이크 올 더 룰즈)’ 무대를 최초로 공개할 계획으로, 앞서 공개된 뮤직비디오 티저 영상을 통해 신비롭고 몽환적인 분위기, 화려한 비주얼, 강렬한 멜로디를 선보이며 화제를 모은 만큼 신곡과 무대 퍼포먼스에 대한 궁금증이 배가되고 있다.더욱이 이번 쇼케이스를 통해 크래비티 데뷔를 손꼽아 기다린 팬들과 처음으로 마주하는 만큼 멤버들의 다채로운 매력을 담은 콘텐츠와 무대, 비하인드 스토리로 폭넓게 소통하며 쇼케이스를 가득 채울 예정이다. 정식 데뷔 전부터 SNS와 온라인을 뜨겁게 달구며 화제를 모은 신인 크래비티가 어떤 쇼케이스로 팬들의 마음을 사로잡을 수 있을지 기대감을 더욱 끌어올리고 있다.세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민 총 9인조로 구성된 그룹 크래비티는 스타쉽엔터테인먼트에서 5년 만에 선보이는 신인 보이그룹으로, 14일 데뷔 앨범 ‘CRAVITY SEASON1. [HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE]’를 발표하고 2020년 가요계를 강타할 신예로서 화려한 신호탄을 알린다.타이틀곡 ‘Break all the Rules’는 파워풀한 드럼과 다채로운 보컬 멜로디와 하모니가 인상적인 어반 힙합 장르로, 세상을 향해 던지는 크래비티 아홉 청춘의 메시지를 고스란히 담았다.한편, 크래비티의 데뷔 앨범 ‘CRAVITY SEASON1. [HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE]’는 오는 14일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지