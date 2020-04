마마무 솔라, 첫 싱글 앨범 `SPIT IT OUT` 자켓 이미지 공개

한국경제TV 핫뉴스

마마무 솔라가 첫 싱글 앨범 `SPIT IT OUT` 자켓 이미지를 전격 공개했다.솔라는 13일 0시 공식 SNS를 통해 데뷔 첫 싱글 앨범 `SPIT IT OUT`의 자켓 이미지를 선보이며, 솔로 아티스트로서의 출격을 예고했다.공개된 사진 속 솔라는 `뱉어`라고 적힌 티셔츠를 입에 문 포즈로 당당하고 거침없는 매력을 드러냈다.특히 자신감 넘치는 눈빛과 애티튜드의 색다른 걸크러시 매력으로 시선을 사로잡았다.솔라는 23일 첫 싱글 앨범 `SPIT IT OUT`을 발표한다.2014년 마마무로 데뷔한 이후 6년 만에 내놓는 첫 솔로 앨범으로, 이제껏 보여준 적 없는 새로운 모습을 보여주기 위해 솔라의 모든 음악적 열정을 쏟아 부었다.그룹으로 활동할 때와는 또 다른 솔라만의 음악적 색깔로 독보적인 존재감을 입증하겠다는 각오다.나아가 솔라는 첫 싱글 `SPIT IT OUT`을 통해 뛰어난 가창력과 퍼포먼스 실력은 물론 폭넓은 콘셉트 소화력을 아우르는 다재다능한 아티스트 면모를 증명할 예정이다.한편, 솔라는 23일 데뷔 첫 싱글 앨범 `SPIT IT OUT`을 발표한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지