한국경제TV 핫뉴스

코로나19 펜데믹이 지속되면서 실물경제의 피해가 점점 더 짙어지고 있습니다. 하지만 코로나19의 확산이 정점을 찍었고, 이제 확진자 수가 하락하기 시작할 것이라는 낙관적인 기대감이 돌면서 미 증시는 강세장에 접어들었습니다.그리고 당국에서는 또 다른 경기부양책을 준비하고 있는데요. S&P 500 지수는 지난주 12.1% 올랐는데, CNBC는 지난 1974년 이후 가장 큰 폭의 주간 상승으로 평가했습니다. 그리고 3월 23일 저점 대비 20% 이상 오르며 강세장의 기준을 충족했다고 볼 수 있겠습니다. 그래서 오늘은 이처럼 강세장 진입에 이어 반등세까지 이어질 경우, 각 섹터에서 좋은 성적을 거둘 수 있는 종목들을 살펴보겠습니다.- S&P 500, 1974년 이후 가장 큰 폭의 주간 상승- 애플(Apple Inc), 3월 저점 대비 25% 이상 상승- 애플(Apple Inc), 보유 현금이 풍부한 테크주- 엔비디아(NVIDIA Corporation), 수요 상승으로 목표가 330달러 상향 조정- 낮은 대출 비용으로 美 주택시장 강세- 홈디포(Home Depot Inc), 높은 수익률과 견고한 배당금으로 상승 예상[인베스팅닷컴 김수현 콘텐츠총괄이사]ⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지