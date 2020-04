TOO(티오오), 일본 3위-영국 4위 등 해외 앨범 차트 최상위권 진입 ‘쾌거’

한국경제TV 핫뉴스

10인조 보이그룹 TOO(티오오)가 글로벌한 데뷔 성적으로 주목받고 있다.TOO(치훈, 동건, 찬, 지수, 민수, 재윤, 제이유, 경호, 제롬, 웅기)는 지난 1일 첫 번째 미니앨범 ‘REASON FOR BEING : 인(仁)’을 발매하고, 타이틀곡 ‘Magnolia(매그놀리아)’로 데뷔 활동을 펼치고 있다.이 가운데 TOO의 데뷔 앨범이 괄목할 만한 글로벌 성적을 거두며 업계 안팎으로 뜨거운 관심을 받고 있다. ‘REASON FOR BEING : 인(仁)’은 발매와 동시에 아이튠즈 KPOP 앨범 차트 TOP 10에서 일본 3위, 영국 4위로 진입하는 데 성공했으며, 이후 미국에서도 4위에 오르는 등 국내외 팬들의 이목을 집중시켰다.타이틀곡 ‘매그놀리아’ 또한 아이튠즈 KPOP 곡 차트 중 뉴질랜드 차트에 처음으로 이름을 올리는데 이어 베트남 유튜브 스트리밍 차트에서 17위를 기록해 놀라움을 자아냈다. 특히 베트남에서는 지난 9일 기준 34.6만 스트리밍을 기록하며 ‘글로벌 괴물 신인’으로 떠오르고 있다.이밖에도 앨범 발매 하루 전 선공개된 ‘매그놀리아’ 뮤직비디오가 TOO 공식 유튜브 채널 기준 700만 뷰를 돌파하는 등 앞으로 TOO가 또 어떤 기록을 경신하며 무서운 성장을 보여줄지 기대가 모인다.한편 마음을 움직이는 ‘하트 뮤직’과 칼군무를 넘어선 ‘킬군무’를 선보이며 완성형 글로벌돌로 거듭나고 있는 TOO는 각종 음악 방송과 예능 프로그램 등 다양한 루트를 통해 계속해서 데뷔 활동을 이어갈 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지