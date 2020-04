[한경 K-VINA]가 전하는 베트남·글로벌 비즈 <한줄뉴스>입니다.(2020년4월13일)

<베트남 비즈>

* 푹 총리, ‘포스트 코로나 신속한 경제회복 시나리오 마련하라’ 지시





* 베트남, 전국 화상 회의 통해 코로나 해결방안 모색

* 베트남 중앙은행, 필요할 경우 외환시장에 개입한다

* 베트남, 올 4월 쌀 40만 t 규모 수출 승인





* 베트남 재무부, 쌀 수출 중단 제안





* 2022년 완공 목표로 호치민-껀터 고속도로 건설 승인





* 하노이 ‘다이아몬드’급 토지의 가격이 하락..하지만 세입자가 없다?





* 베트남 붕따우(Vung Tau), 첨단 농업 프로젝트 유치

* 빈스마트폰, 베트남 휴대전화 시장 16.7% 점유… 출시 15개월 만





* 베트남, 자동차 내수 2개월 연속 판매 증가





* 베트남, 곧 모바일 머니(mobile money) 시행





* 베트남 국내 석유 소비시장.. `매우 어려움`





* Big C 마켓, 돼지고기 값 6~25% 인하





* 베트남 산업무역부(MoIT), 베트남 상공회의소(VCCI)에 REX코드 등록 속도 높이라 지시





* 베트남 중앙은행(SBV), 베트남 내 비트코인 금지 재확인





* 호찌민시, 코로나19 증가 가능성.. 대비책 확실히





* 베트남, 마스크 착용 요구에 경찰 폭행한 남성 징역 9개월





<글로벌 비즈>

* 글로벌 감산협상 진통 거듭…G20 회의서 "유가안정" 원론적 합의





* 러시아 OPEC+ 원유 감산 합의…"문서화 원한다"





* 美·러시아·OPEC, 복잡한 `감산 셈법`…원유 협상 답이 안보인다





* 선물시장 닫힌 채 이어진 `석유 전쟁`…"가격 반영 한번에 될 위험 ↑"





* IMF 총재 "올 170개국 마이너스 성장…대공황 이후 최악 될 것"





* "코로나19 바이러스 생성력 사스의 3.2배"…"변이 3종 출현"





* 코로나19 봉쇄조치에 전세계 곳곳서 강력범죄 감소

* 빌 게이츠 "코로나19 백신은 전세계 `공공재`…주요국이 투자 앞장서야"





* 미국, 50개주 모두 재난지역으로 지정…코로나19 사망자 세계 1위





* 미 전역 재난지역 선포 속 부활절 맞아…코로나19가 바꾼 풍경





* 코로나19로 미국서 일회용 비닐봉지 부활…재활용은 된서리





* 미국, 코로나19 환자 급증세 주춤 불구…보건당국 "5월에 경제 재개 어렵다"





* 美, 자국기업 `脫중국` 돕는다





* 美 정부 부처, 중국 통신업체 퇴출 요구…"국가 안보 위험 요소"





* 미스터리 투자펀드 `50센트`, 주가 폭락에도 3조 벌었다





* EU, 코로나 경기부양 극적 합의…716兆 긴급 구제금융 푼다





* 영국, 코로나19 사망자 1만명 넘어…치명률 세계 최고 수준





* 코로나19 입원 영국 존슨 총리 퇴원…다소 야윈 모습





* 일본, 코로나19 신규 확진 500명…누적 8천명 넘어





* 도쿄도, 유흥·운동시설·대학 등 6개 업종 휴업 요청





* `코로나19 대응` 중국, 지난달 490조원 신규대출





* 코로나19로 中소비자물가 급등세 지속…3월 CPI 4.3%↑





* 베이징, 고3·중3 개학 일정 발표…대입·고입 시험도 확정





* 인도, 국가봉쇄령 2주 연장할 듯…"모디, 주총리 요청에 동의"





* 인니, 330명 코로나19 신규 확진…말레이는 누적 4천530명





* 필리핀 코로나19 사망자 250명 육박…누적 확진 4천428명





* "작년 한국 집값 상승률 완만…56개국 중 51위"





<관련 국내뉴스>

* "세계교역 증가율 6%P↓…코로나 사태 끝나도 한국 V자 반등 어렵다"





* `코로나 대출` 재원 이달에 소진





* 정은경 "코로나 이전으로 돌아가기 어려워…긴장 유지해야

* 정유·조선·철강도 수출 `뚝뚝`…"감산밖에 답이 없다"





* 미, 유럽 차딜러 "영업 중단하니 그만 보내라"…자동차 최악의 `수출 절벽`





* 세계공장 70% 셧다운…車업계 `생존형 짝짓기` 속도낸다





* 쌍용차, 마힌드라서 400억원 수혈…"철수설·시장 불안 해소"





* 코오롱 인보사 `기사 회생`…FDA, 11개월만에 재승인





* 코로나로 매출 손실 1.8兆…제약업계 "약가 인하 늦춰라"





* 국민은행, 캄보디아 1위 소액대출금융사 지분 인수 마무리





* 코로나, 사양산업을 소환하다





* 매매가 확 떨어진 강남3구 재건축…전셋값은 되레 가파른 상승





* 이 와중에…세종 집값 석 달새 2억원 `껑충`





한국경제TV 핫뉴스

-푹 총리 중앙대책위원회 회의에서 투자기획부(MPI)에 ‘코로나19 이후 경제회복을 위한 대책 수립 및 기업들과 지역의 애로사항 취합하고 해결 방안도 함께 마련하여 보고하라’ 지시-총리훈령 ‘사회적 격리’ 기간 끝나지 않았다 고강도 시행 강조4월 10일 오전 정부는 각 지방 정부와 전국 화상 회의를 진행. 주요 안건은 경제 회복 방안, 제조/생산 및 산업 전반의 어려움을 해결하는 방안을 모색. 총리의 경제 자문위원회 위원인 쩐 유 릭(Tran Du Lich)박사는 정부가 당장 해야할 긴급 대책은 바로 사업 붕괴, 파산 위기에 직면한 기업을 구하는 것이라고 말하였다. 그는 "코로나19 이후 경제 회복을 이루기 위해 가장 중요한 과제는 기업을 보존하는 것, 즉, 현재 기업파산을 최소화하고 기업을 지원해야 코로나19 사태가 지나가면 복구할 수 있다.”고 말하였다. 호찌민시 개발연구원장 쩐 황 응언(Tran Hoang Ngan)은 정부의 62조 동 지원금 사업에 대해 "정부 지원 금액이 수천만 명의 근로자와 사회정책 수혜자의 어려움을 해결해줄 것이며, 이는 ‘일석이조’인 정책이다. 경제에 대한 총 수요를 유지하면서 기업들이 일정 수준의 생산을 유지할 수 있는 데에 도움이 될 것"이라고 말했다.-베트남중앙은행(The State Bank of Vietnam 이하 SBV), 지난 몇 년간 쌓아둔 높은 외환보유고로 인해 베트남의 경제적 안정성 보장하는 데 도움, 또한 SBV와 은행시스템은 외환시장과 환율정책을 안정시키기 위해 충분한 역량과 필요한 수단을 갖추고 있다고 밝혀-SBV, 외환보유액 840억달러… 역대 사상 최대치 기록-SBV, 거시경제 기반 공고히 위해 유연하고 능동적인 통화정책 관리 집중-베 정부, 코로나19 팬데믹 속 국가 식량자원 · 식량안보 목적 수출금지령 4월 해제, 하지만 코로나 확산에 따라 5월 수출량은 정해질 듯-베, 4월과 5월에 약 80만 톤의 쌀 수출 가능 하지만, 이는 전년비 40% 감소량-재무부, 코로나 사태 어떻게 전개될지 몰라.. 쌀 비축량 늘리고 국가 식량자원 · 식량안보 목적으로 오는 6월 중순까지 쌀 수출 전면 중단 요청도 있어재무부는 2020년도 국가의 예비 쌀을 구입하기가 어려워졌다고 밝혔다. 총리는 190,000 톤의 쌀과 80,000 톤의 일반 맵쌀 종류의 벼를 구입하도록 계획을 세웠다. 기업들은 쌀 약 178,000 톤 공급하기 위한 입찰에서 낙찰되었지만, 재무부에 따르면 쌀 수출에 대한 수요가 증가하는 바람에 기업이 계약서에 서명하지 않는 경우가 생겼고, 낙찰이 되더라도 협상을 하지 않은 현상이 나타나고 있다고 밝혔다. 재무부는 산업통상부에게 6월 중순까지 쌀 수출을 중단해달라고 제안. / 찹쌀, 유기농 쌀 등은 여전히 정상적으로 수출될 것이며, 국가 준비기관이 계획대로 구매한 후에는 면밀한 모니터링을 거쳐 유연하게 쌀을 수출할 예정이다.-푹 총리, 건설비용 미화 총 2억여 달러 규모.. 호치민과 메콩 델타 지역의 껀터시를 연결하는 고속도로 건설에 대한 중앙정부의 주 자금 지원 승인-왕복 4차선, 구간에 따라 최고속도 100km. 2022년 완공 목표-완공되면 기존의 건설 예정인 남-북 고속도로와 연결, 호치민시와 메콩델타 연결하는 총 13개의 지역을 통과하는 고속도로 특히 지역의 물류 동맥 될 듯수도권 중심가 매달 수억 동의 비용이 들어야 임대할 수 있는 ‘다이아몬드’급 토지. 이제는 매각, 매도, 임대 간판을 걸어도 아무런 소식이 없다. 하노이에서 임대료가 가장 비싼 항 응앙(Hang Ngang) ? 항 다오(Hang Dao) 거리에 위치한 많은 상점들이 몇 주 동안 임대 간판을 걸고 있다. 대부분은 모두 패션 매장이었다. 항 봉(Hang Bong) 거리는 임대의 경우 평균 30~50제곱미터 면적이 많고, 크기, 층별, 전체임대 등 조건에 따라 월 2천5백만동에서 7천만 동이다.붕따우(Vung Tau)는 2025년까지 첨단 기술 적용 농업 개발에 관한 No.04-DA/TU의 구현을 가속화 할 예정. 주 당국은 전문기관으로 하여금 실행 가능한 연구 사업, 생산지역 기능구분 사업, 첨단농업지역 구축 사업 등을 수행하도록 지시. 각 지방에서는 첨단기술을 활용한 농업 생산사업을 시행하기 위해 고수 재배치와 고수농지의 이전 절차를 지속적으로 조율하고 있다.-국내 휴대전화 시장에서 점유율 15% ↑ 톱 3 중 하나-베트남 1위 빈그룹 자회사 ‘빈스마트’ 휴대전화 시장 진출. 올해만 260% 시장점유 성장율 보이며 시장에서 주목받아, 중저가(100만 동 ~ 300만 동)휴대전화 시장에서 선풍적 인기몰이-높은 가성비, 새로운 트랜드 적용, 지속적인 품질 향상으로 세계 휴대전화 시장 진입 목표-년간 최대 생산량 1억 2천 5백만 개 가능-베 자동차공업협회(VAMA), 국내 자동차 매출 호조 발표.. 3월 판매량 1만9154대, 지난 2월 보다 8% 증가-지난 2월 3월 2개월 연속 판매 증가세, 특히 3개 차종 브랜드 5-18% ↑-판매 자동차 중 1만1,878대 베트남 현지에서 조립된 자동차로 의미 있어-코로나19 유행으로 각 자동차 판매점의 공격적 마케팅 주요한 듯, 각종 할인 판매 및 옵션 무상제공 등의 프로모션 기인한 듯 분석-하지만, 업계에선 VAMA측 발표 자동차 수치에 오류가 많다고 지적도-베트남중앙은행(The State Bank of Vietnam 이하 SBV), 휴대전화를 이용한 소액결제 시범 프로그램 마치고 베트남 전국에서 시행에 들어가기 위해 관계부처와 조율 중-모바일 머니, SBV, 캐시리스 결제 가능-베트남 전자정부 지향과 부합한 목표… 모바일 머니로 공식적인 은행 서비스 제공 목표2020년 1분기 총 석유 소비 수요는 약 30% 감소할 것으로 예상되며, 관광/서비스 업계, 운송 업계 등 시장경제가 동결되기 때문에 소비 수요가 계속 감소할 것으로 예상되고 있다. 융�(Dung Quat)과 응이선(Nghi Son) 정유공장의 석유 제품, 휘발유 제품의 재고가 높은 수준을 기록했고, 어떤 시점에는 휘발유 재고율이 90% 이상이 되는 등 현재 베트남 국내 석유 소비 시장은 매우 어려운 상태. 베트남 석유가스 공사는 코로나19가 아직 통제되지 않는 상황에서 휘발유 및 석유 제품의 수입을 최대한 제한, 또는 금지하는 것을 고려해달라고 재무부와 산업통상부에 제안. 동시에 시장에서 유통되는 휘발유 품질을 엄격히 통제하고, 무역 사기와 투기 방지 조치를 강화해달라고 제안.중앙소매그룹(Central Retail Group)의 응웬 티 푸엉(Nguyen Thi Phuong) 총괄부장은 돼지고기의 가격 안정에 대한 정부 및 산업자원부의 지시를 이행하기 위해 10일부터 돼지고기를 6%에서 25%까지 할인할 것이라고 말했다. 할인은 당분간 베트남 북부지역의 Big C마켓에서 파는 모든 돼지고기 제품에 적용된다.베트남 산업무역부(MoIT)는 유럽연합(EU) 수출 활성화를 위해 베트남 상공회의소(VCCI)에 생산자용 REX 코드 등록에 속도를 내라고 촉구. 등록수출자제도인 REX는 자체 인증에 근거한 상품 원산지 인증제도. 베트남 상공회의소(VCCI)는 수출업체의 REX코드 등록 신청을 받아 등록 업무를 수행하고 있지만 베트남 산업무역부(MoIT)는 베트남 상공회의소(VCCI)의 코드 등록 절차가 더디게 진행되고 있다고 밝혔다.베트남 중앙은행(SBV)에 따르면 베트남에서는 비트코인 등 유사한 가상화폐를 발행, 보완, 합법적인 지급을 위한 사용이 금지된다고 밝혔다. SBV는 지난 10월 28일 발표한 성명에서 가상화폐의 지위를 규제하기 위한 법적 프레임워크를 개발하고 개선하려는 총리의 방향이 제대로 이행되고 있는 것을 확인했다. SBV는 가상화폐에 관한 프레임워크를 정부에 제출하고, 비현금성 통화, 상품에 관한 법령 101/2014/ND-CP의 일부 조항을 개정·보완하고, 은행업무 과태료에 관한 법령을 공포. 베트남 세관총국(GDVC) 보고서에 따르면 2009년 베트남에 비트코인 및 이와 유사한 가상화폐가 유입됐으며, 그 후 매년 급속한 성장세를 보여 하루 평균 거래가격은 수천 달러를 육박한다.호찌민시 보건부는 코로나19 건수가 증가할 경우를 대비해 다양한 시나리오에 대한 계획을 수립. 계획에 따라 시는 확진 환자가 500명일 경우 치료 가능한 병상 3,700여 개, 6개 병원과 기존 격리구역 150여 개의 중환자실을 확보하게 된다.- DOW : 23,719.37 (부활절 휴장)- NASDAQ : 8,153.58 (부활절 휴장)- S&P500 : 2,789.82 (부활절 휴장)- STOXX600 : 331.80 (부활절 휴장)- WTI : 22.76 (부활절 휴장)- 미국 10년물 : 0.7191 (부활절 휴장)- 달러인덱스 : 99.48 (-0.04%)OPEC+ 이어 G20 에너지장관 회의…감산 목표 1천만→1천500만배럴 상향 논의도러시아 "OPEC+ 外 500만배럴 감산해야" 美·캐나다 압박…캐나다 "동의 않는다"홍콩 전문가 "7월 이전 코로나19 통제 힘들어"영·독 연구팀 "코로나19, 변이 통해 적응력 높여 통제 쉽지 않아"남미 일부 국가서 살인·강도 급감…자택대피령·통행금지 영향 받은 듯제한조치 지속시 범죄 증가 가능성…가정폭력 증가도 우려트럼프도 영상예배 "시련과 고난 극복"…일부州 오프라인 예배 금지 `비상`주정부, 일회용 금지령 속속 철회…재활용은 오히려 사용금지세인트토머스 병원서 일주일 만에 퇴원…당분간 지방관저 체류 예정트위터에 영상 올려 "의료진 용기에 감탄…이 빚을 어찌 표현할지 몰라"도쿄·가나가와 이어 지바·오사카·사이타마·효고도 휴업요청아베, 코로나19 확산 와중 `유유자적` 동영상 공개로 비난 자초11일 0시부터 시행…주점·음식점은 오후 8시까지만 영업 요청휴업 사업자에 50만~100만엔 지급…생필품 판매시설은 계속 영업`물가인상 피해 경감` 취약계층에 1조원 넘는 보조금 지급생산자물가지수는 부진…"지속적인 회복과는 거리"중국 31개 성·직할시 중 후베이성만 개학 일정 미발표델리 주총리 "지금 멈추면 도루묵"…연방 정부 "요청 숙고 중"나이트 프랭크 조사…한국은 0.2%, 세계 평균은 4.4%한경연, 경제전망 보고서신청액이 지원 목표 2.7兆 도달초저금리 대출도 5월 초엔 `바닥`고신용자 상품만 아직까지 여유질본, 5대 생활방역 수칙 공개고강도 사회적 거리두기 끝나도손씻기·주기적 소독 등 지켜야정제공장 가동률 잇따라 낮춰조선, 1분기 수주 年목표의 5%대철강도 해외공장 속속 `셧다운`수출 급감에…"한국 자동차 생태계 무너진다" 비명기아차 "공장마다 5000대씩 공급 초과" 노조에 통보`코로나 이후` 대비하는 글로벌 자동차업계멈춰선 공장…車산업 마비 위기자존심 접고 `생존모드` 돌입공급망 대란 극복도 과제이사회 승인…부산물류센터 매각 계약 "이달 200억원 추가 확보"코오롱, 두차례 보완자료 제출"임상시험 데이터 인정 의미"식약처 허가 취소 놓고 논란1100억 규모 손배소도 새 국면딜로이트 올 제약매출 16조 전망2018년 대비 1조8000억 감소업계 "세제혜택 등 지원 늘려야"향후 100% 인수해 완전 자회사로 편입…"동남아 사업 확장"`큰 기술` 필요 없는 소외株 재평가`코로나19` 부동산시장 점검급매물 쏟아져도 거래 실종전세는 매물 품귀 속 급등세올 들어 누적 상승률 9.31%입주 물량 작년의 절반 수준지난해 급등한 대전에 비해상대적으로 저평가 인식도당분간 상승 이어질 듯국내 최초 최고 권위의 베트남 아세안 진출 최고경영자과정 제4기 (2020.6.9 - 11.24 해외연수 포함 6개월과정)베트남 아세안 지역, 산업 금융 IT 유통 건설 개발 부동산 투자·진출의 원스톱 솔루션!!유은길기자 egyou@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지