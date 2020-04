(여자)아이들, 신곡 `Oh my god` 안무 연습 영상 공개…‘몽환X카리스마 퍼포먼스’

한국경제TV 핫뉴스

그룹 (여자)아이들이 신곡 `Oh my god`의 안무 연습 영상을 공개해 화제다.큐브 엔터테인먼트는 지난 12일 오후 (여자)아이들 공식 SNS 채널을 통해 세 번째 미니앨범 `I trust`의 타이틀곡 `Oh my god`의 안무 연습 영상을 공개했다.공개된 영상 속 (여자)아이들은 블랙 컬러의 의상을 맞춰 입고 `Oh my god`만의 몽환적이면서도 카리스마 넘치는 퍼포먼스를 펼치고 있다.8명의 댄서들과 함께 한 이번 안무 연습 영상은 보는 이들에게 하나의 완벽한 작품을 보는 것 같은 감탄과 카타르시스를 선사하며 뜨거운 반응을 얻고 있다.(여자)아이들의 신곡 `Oh my god`은 리더 소연의 자작곡으로 `거부`, `혼란`, `인정`, `당당함`의 감정을 겪으며 현실과의 부딪침을 통해 나 자신을 믿어야 한다는 것을 깨닫게 된다는 메시지를 담은 Urban Hiphop 장르의 곡이다.(여자)아이들은 새 미니앨범 발매 후 출연한 음악 방송에서 파격적이고 카리스마 넘치는 `블랙 버전`과 몽환적인 `화이트 버전`까지, 두 버전의 퍼포먼스를 모두 공개하며 `콘셉트 장인`으로서의 면모를 유감없이 발휘해 연일 화제를 모으고 있다.`Oh my god` 뮤직비디오는 공개 7일 째인 13일 오전 7시 기준 유튜브 조회수 5,000만 뷰를 돌파하며 폭발적인 인기를 이어가고 있다.한편, (여자)아이들은 신곡 `Oh my god`으로 활발한 활동을 이어갈 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지