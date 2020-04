파나틱스, 新 멤버 나연+비아 합류…‘컴백 카운트다운 돌입’

한국경제TV 핫뉴스

걸그룹 파나틱스가 새로운 매력을 품고 팬들 곁을 찾는다.13일 FENT에 따르면 파나틱스는 최근 오는 5월 4일로 새로운 미니앨범 `PLUS TWO` 발매일을 확정, 이미지 티저와 콘셉트 포토 등의 스케줄러를 공개하고 본격적인 컴백 프로모션에 돌입했다.앞서 데뷔 당시부터 멤버 구성이 자유로운 그룹을 선언했던 파나틱스. 이번 활동에선 윤혜와 채린이 휴식기를 가지며, 데뷔 앨범 `THE SIX`로 활동했던 도아와 도이 그리고 해외 멤버 시카와 지아이에, 새 멤버 나연과 비아가 합류한다. 새 미니앨범 `PLUS TWO`의 의미를 유추할 수 있는 대목이다.파나틱스에 새로이 합류한 나연은 보컬 포지션으로 중국어와 영어 등 외국어 능력까지 갖춘 글로벌 재원인 것으로 전해졌다. 댄스 포지션을 맡고 있는 비아는 부산 지역 댄스 배틀은 물론, 왁킹 댄스로 전국대회에서 다수 입상한 실력자라고.앨범 콘셉트에 따라 다채롭게 멤버를 구성, 변화무쌍한 매력을 어필하겠다는 파나틱스. 나연과 비아로 새로운 DNA를 장착한 파나틱스가 이번에는 어떤 색깔을 품은 `바비 걸`로 팬들을 찾을지 기대를 모으는 대목이다.한편 파나틱스는 컴백 전까지 새로운 멤버를 포함한 이미지 티저와 콘셉트 포토 등 다양한 콘텐츠들로 팬들과 적극 소통할 계획이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지