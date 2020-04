"딥체인지 속도낸다"...SK이노, 새 통합 브랜드 출시

한국경제TV 핫뉴스

SK이노베이션은 새로운 통합 서브 브랜드인 `Hi !nnovation(하이 이노베이션)`을 출시했다고 오늘(12일) 밝혔다.회사에 따르면 `Hi !nnovation`에는 전사적으로 더 큰 혁신을 만들어 간다는 `High !nnovation`, 행복한 세상을 만드는 `Happy !nnovation`, 새로운 시대가 반기는 `Hi !nnovation`, 인간과 공존하기 위한 `Human !nnovation` 등 SK이노베이션의 다양한 혁신의 방향이 담겼다.회사 관계자는 "회사가 추구하는 그린밸런스2030의 딥체인지를 더욱 가속화하고 이를 통해 기업가치의 새로운 펀더멘털을 만들어 가겠다는 의지를 담은 것"이라며, "특히 올해는 전례 없는 위기상황에 회사와 구성원 전체가 함께 이를 극복하고 `행복 극대화`에 매진해야하는 만큼 통합 다양한 혁신이 중요한 시점"이라고 도입 배경을 설명했다.임수길 SK이노베이션 홍보실장은 "`Hi !nnovation`은 사회적가치를 추구한다는 의미에서 모두에게 친숙한 `Hi`의 의미와 경제적 가치 관점에서 `High`의기본적으로 의미를 담았다"고 말했다.송민화기자 mhsong@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지