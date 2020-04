■ Global ETF Daily & News ■ (2020/04/10)파생/ETF 강송철 /곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: GDX(+10.5%), JETS(+7.3%), XME(+6.8%), HYG(+6.5%), VNQ(+5.6%)* Losers: USO(-7.3%), UNG(-3.1%), FM(-2.3%), SOXX(-2.2%), GREK(-2.0%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: ITB(+27.1%), XOP(+23.3%), XRT(+21.4%), IYR(+20.9%), JETS(+20.9%)* Losers: PALL(-3.6%), USO(-2.5%), TLT(-1.6%), IEF(-0.7%), UUP(-0.7%)▶️ 52 Week HighPHYS(+2.5%), V CS (2,100 -0.94%) H(+1.5%), MBB(+0.1%)▶️ 52 Week Low없음♣️ News[SA] Gold zips higher as Fed moves seen weakening dollar- 연준의 공격적인 경기부양책에 미국달러 가치 하락. 이에 금 선물 가격은 2012년 말 이후 최고치- 6월물 COMEX 금 가격은 2.5% 상승한 온스당 1,726.3달러. 6월물 은 가격은 3.6% 상승- GoldMining 부사장, "장기적으로 미국 달러화 약세가 이어질 것, 이는 금 가격에 긍정적"- UBS, "중앙은행의 공격적 경기부양책이 금 투자를 이끌었다. ETF로 많은 자금 유입 확인"[SA] Big reversal in oil dings averages- OPEC+ 일일 850만 배럴 (9,270 -0.54%) 감산 합의. 시장 기대치인 일일 1,000~2,000만 배럴 에 못 미치는 수치- 기대치에 못 미치는 감산 양에 CME 6월물 WTI 가격은 4.5% 하락한 배럴 당 28.82달러 마감- S&P 에너지 섹터는 2.7% 하락, S&P500 지수는 1.45%, 나스닥 지수는 0.77% 상승 마감