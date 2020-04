베트남, 주식 신규 계좌 급증‥피치 `BB` 등급 유지‥삼성 덕, 전자산업 맑음/美 1700만명 실직‥WTI 9.3%↓ - <KVINA 한줄뉴스>

[한경 K-VINA]가 전하는 베트남·글로벌 비즈 <한줄뉴스>입니다.(2020년4월10일)

<베트남 비즈>

* 베트남, 올 3월에 주식거래용 신규 계좌 수 급증





* 피치, ‘BB’ 순위를 유지하면서 베트남의 전망을 `긍정적`에서 `안정적`으로 조정





* 피치(Fitch), 올해 베트남 경제 성장률 3.3% 전망





* 아시아 개발은행(ADB), 베트남 코로나19 부진에도 아시아 최고 성장률 전망





* 베트남 전자산업, 코로나19에도 불구하고 전망 밝아..





* 베트남 농업 부문, 올 1분기 무역 흑자 달성

* 베트남 목재, 수출 매출액 1분기 16% 성장





* 베, ACB의 2020년 4월의 금리 업데이트 발표





* 베 코로나19 영향, 섬유·의류업 `메이드 인 베트남` 수출 길 막혀, 정부 지원 SOS





* 베 내수시장, ‘사회적 격리’ 기간 동안 냉장 수요 급증





* 하노이, 美CNN 광고 중단





* 하노이 시장, 각 지방 기관들에 기업들과 시민을 위한 지원책의 조속한 이행 촉구





* 비엣트래블항공, 항공운송사업 설립 승인, 하지만 취항 첫 일정은 글쎄?





* 도심 외 지역 임대료 급락





* 베트남 정부, 5개월 간 세금 및 토지 임대료 연장





* 베트남 호찌민 토지 거래 급감





* 오는 5월 15일부터 베트남 근로자, 한국에서 일하려면 보증금 500만원 예치해야





* 코로나19 대응 선방하는 베트남, 국제협력 외교 확대





<글로벌 비즈>

* "연준, 정크본드까지 산다" 뉴욕증시 강세…46년만의 최고 한주





* "OPEC+, 5월부터 두달간 하루 1천만 배럴 원유 감산"





* 국제유가 `대규모 감산 불확실성` 롤러코스터…WTI 9.3%↓





* 파월 "코로나19 끝나면 강한 경기반등"…L자형 침체론 선긋기

* IMF 총재 "코로나19로 대공황 이래 최악의 경제 여파 미칠 것"





* "올해 세계경제 성장률 -2.8% 전망…봉쇄 길어지면 -8%"





* 美 3주새 1700만명 실직…Fed, 2.3조달러 또 푼다





* 미 연준, 2조달러 파격 유동성…정크본드·지방채·CLO까지 매입





* 전세계 코로나19 사망자 9만명 넘겨…확진자는 150만명

* 미 코로나19 환자 45만명…사망 1만6천명, 세계 두번째로 많아져





* 봉쇄조치 연장하는 유럽…부활절 `거리두기` 관건

* 이탈리아 확진·사망 다시 증가세…봉쇄 조처 5월 초까지 연장"





* 한숨돌린 英…존슨 총리, 상태 호전돼 일반병실로 옮겨





* 일본 9일 코로나 신규 확진 576명…누적 6천260명





* 11년 만에…日, 전지역 경기 하향조정





* 홍콩 정부, 항공권 50만장 구매…홍콩 재벌 "마스크자판기 설치"





* 코로나19 충격에 중국 1분기 승용차 판매 40% 급감





* 인도, 국가봉쇄령 연장에 `무게`…뉴델리 등 마스크 착용 의무화





* OECD, 북한경제 보고서 처음 펴내…"하이브리드 경제 전환중"





<관련 국내뉴스>

* 한은 "1% 성장도 쉽지 않다"…본격 양적 완화 선언





* "정부지원 끊기면 바로 해고"…44만명 떨고 있다





* 이런 숫자를 보게 될 줄이야…김포공항 국제선 이용 9만→0명





* 면세점 명품 매출 74억→1억원…까르띠에·티파니 `사실상 제로`





* "아시아나 포기 안 한다"던 HDC…산은과 인수조건 변경 `물밑협상`





* 알짜사업 팔아 위기탈출…`두산 승부수` 이번에도 통할까





* 온라인 개학 `서버 전쟁` 첫날…승자는 MS 아닌 네이버였다





* 강남에 이어 강북도 얼어…주택시장 `코로나겟돈` 오나





* 속도내는 코로나 백신 개발…제넥신 6월, 셀트리온 7월 임상돌입





* 한국경제TV·한국외대 `2020 베트남·아세안 최고위과정` / `베트남어 초·중급 과정` 모집





한국경제TV 핫뉴스

-베트남증권예탁원(VSD) 올 1분기 기준, 내국인 보유한 증권거래 계좌 수 약 240만 개, 외국인 투자자 계좌는 약 33,000여 개로 나타나-하지만, 지난 3월 31일 영업 종료일 기준, 내국인 주식거래용 계좌 32,000여 개 신규 오픈-코로나19 여파로 VN-Index가 약 25% 이상 급락하며, 주식시장 저점에 도달했다고 판단한 내국인들 증시로 몰리며, 신규계좌 오픈하고 투자에 나섰기 때문으로 풀이-지난 2018년 4월 주식시장 정점 찍은이래 가장 높은 월별 수치 기록-국제신용평가사 피치(Fitch Solutions)의 베트남의 장기 외화 발행자 기본 등급(IDR)에 대한 전망을 ‘긍정적인’ 수준 → ‘안정적인’ 수준으로 조정, 등급(Fitch Ratings)은 ‘BB’로 유지-피치 ‘BB’유지 근거로, 베트남의 중장기 성장전망, 거시 안정성 연장, 정부 부채수준 감소 및 외부 재정강화 등 반영…-베트남 경제상황이, 지난 몇 년간 쌓인 외환 보유고 포함 경제 체력 좋아져-피치, 오는 2021년 베트남 경제 및 모멘텀 반등 할 것, 글로벌 및 지역 트렌드에 따라 국내외 수요 회복하며 경제성장률 7.3% 성장 전망-특히 수출과 관광 반등할 것이며 또한 제조업 부문의 FDI 회복되어 중기 성장 긍정 영향 미칠 것 예상도 내놔베트남의 GDP 성장률이 올해 3.3%로 둔화할 것으로 전망했으며, 이는 1980년대 중반 이후 가장 느린 성장속도라고 볼 수 있다.-ADB 최근 보고서, 베트남 지난 2년 간 년 7% 이상 성장-올 Q1의 4.8% GDP 성장률 둔화는 제조, 소매, 수출 및 수입을 포함한 여러 산업부문에서 코로나 팬데믹 영향-올 Q1 평균 인플레이션 5.6% 기록, 코로나 여파로 올 성장률 4.8%로 둔화 예상되지만, 여전히 아시아에서 가장 높은 경제 성장률 기록하게 될 것-ADB 보고서, 2020년 중국 성장률은 2.3%, 인도 4%, 싱가포르 0.2% 전망베트남 산업통상자원부(MOIT)에 따르면 올해 1분기 전자제품, 컴퓨터, 광섬유제품 제조 등 전자산업 일부가 코로나19의 악영향에도 불구하고 14.3%의 성장세를 보였다. 코로나로 인한 중국 수출이 제한/원활하지 않았음에도 불구하고 삼성 베트남의 차세대 스마트폰 출시, LG전자와 같은 많은 외국인 투자 기업들이 생산라인을 베트남으로 옮기면서 제조산업 및 전자 부붐은 강한 성장세를 보인 것이라고 말했다.-농업농촌개발부(MARD)에 따르면, 농업 부문의 수출은 코로나 확산에도 불구하고, 올 1분기 약 29억 달러 무역 흑자 기록-농업 부문의 무역수지, 전년비 48.9% 증가로 무역볼륨은 미화 약152억 달러로 추정 이 중, 수출액은 92억 달러로 2019년 1분기와 같으나, 수입액은 약61억 달러로 전년 동기 대비 13.2% 감소 기록농림축산식품부에 따르면 베트남의 목재 및 목재 제품 수출가치는 2020년 1분기 27억 달러에 달해 전년 동기 대비 16% 이상 증가한 것으로 나타났다. 베트남목재산림제품협회(VTFPA)에 따르면 코로나19의 영향으로 지난 3월부터 미국과 EU 시장에 수출하는 목재 업체의 80%가 상황이 호전될 때까지 취소나 연기 제안을 받고 있다. 일본, 한국, 중국의 주문량도 60~80% 줄었다. 이에 따라 VTFPA는 손실을 최소화하기 위해 세금 납부와 토지 임대료를 연장할 수 있는 산업/상품 목록에 목재 가공 산업을 포함시켜 줄 것을 정부에 요청했다.-ACB(Asia Commercial Joint Stock Bank)의 4월 예금상품의 변경 금리 공시-ACB 저축예금 최고 이자율은 18개월 이상 100억 동(한화 약 5억 원)이상 예치할 경우 7.35%/연 적용-반면, 1개월~12개월 예금의 경우… 1개월~3개월까지 이자율은 4.5-4.75%/년. 6개월~9개월까지 적용 이자율은 6.5%-6.9% 적용-중국발 공급원 재개되며 원자재 부족하지 않아 하지만, 코로나 영향으로 소비 줄며 시장 수요 감소로 인한 빅마켓 유럽과 미국 수입업자들 주문 취소 이어져… 섬유·의류 70% 주문급감-중국 강세인 직물과 신발은 국제시장 사수에 치열한 경쟁까지-베 섬유·의류 업체, 산업 고사위기에서 정부의 지원 절대 필요, 도움 요청-베 생산업체들, OEM/FOB 주문량 작업 위해 직물·재료 수입하는 비용 은행대출로 결재, 주문 취소되며 은행 대출이자와 근로자 급여 맞출 수 없어 눈뜨고 고사위기-코로나19 확산되며 이동 제한되자, 신선한 식자재 소비 감소하지만, 냉장식품 수요 증가-하노이 냉장창고 적재 부피 약 80% 냉장식품 쌓여-냉장창고 수요 급증에는, 시장에서의 냉장식품 수요급증과 식당들이 문을 닫으며 나오는 재고 보관 목적이 주요 이유-베 해산물 수출업자협회(VASEP), 냉장·냉동 저장해야 하는 해산물의 보관을 위해 장기적으로 냉장창고 많아져야-베 농업농촌개발부(Ministry of Agriculture and Rural Development), 지방 기업이 저온 저장시설 짓도록 정부 및 주립 은행에서 인센티브 정책을 제안하도록 요청했다-하노이市 당국, 국가적 감염병 대응 심화되며 국제적 채널인 CNN을 통한 베트남 관광 홍보 당분간 중단 지시-하노이市 당국, CNN측에 현재부터 9월까지 글로벌 뉴스 채널의 모든 관광 홍보 중단 조치를 요청-지난해 하노이는 CNN과 기간 2019~2024년 5년, 비용 400만 달러의 관광 프로모션 계약 체결… 같은 해 CNN은 아시아 태평양, 유럽, 중동, 북미 및 남아시아의 하노이 명소에 대한 15편의 단편 홍보영상물 방영-베트남 정치, 사회, 경제 중심지 하노이의 역할 고려... 각 지방 기관들의 하노이內, 기업들과 시민들 대상으로 효율적 지원책 조속 이행 촉구-하노이 시장, 특히 공공투자사업 건설 진행 서둘러야…-코로나19 대유행으로 운영이 중단된 민자 교육시설, 유치원, 문화, 스포츠, 보건소 등에 대한 국유지 임대료 즉각 면제 및 인하 요청 또한, 공공서비스 · 사회문제와 관련된 외국인투자 및 민간사업에 대한 최선의 지원 국내 각 기관에 요청도-푹 정부, 신규 항공사 설립 승인. 국영기업 비엣트레블(Vietravel)의 자회사 비엣트래블 항공사(Vietravel Airlines) 운항허가 취득, 매년 100만 명 운송 목표-자본금 7000억 동(미화 약 2,990만 달러), 트어티엔후에省, 푸바이공항 主공항 이용… 전세기 운항서비스 주력-베 기획투자부, 근로자 일자리 약 600개 창출, 근로자소득 약 1조9,820억동 그리고 사회잉여금 약 1조2,030억 동 발생 예상-하지만, 현재 코로나 영향으로 국제선 운항 전면 중단, 국내선도 3개 노선에 1일 1회 운항만 따라서 ‘신규 비엣트래블 항공’ 언제 하늘에 띄울지 막연CBRE 보고서에 따르면, 지난해 같은 기간과 비교했을 때 도심지역별 임대료는 6.6%, 도심 외 지역 임대료는 17.6% 하락했다. 2020년 1분기 말까지 중심가 지상층(ground floor, GL)과 1층의 임대 가격은 11.4%로 감소했고 중심가 외 위치의 임대료는 전분기 대비 15.9%로 감소했다. 공실률 측면에서 백화점은 전 분기 대비 안정적으로 유지되었다. 도심지역 공실률의 변화는 없으나 도심 외 지역 공실률은 0.9%로 약간 상승했다.2020년 4월 8일부터 개인사업자를 포함한 기업은 정부가 재무부의 제안에 의해 최근에 발행한 법령41/2020/ND-CP에 따라 세금 및 토지 임대료를 공식적으로 연장할 수 있다고 밝혔다. 이로 인해 세금 납부 기한 연장 기간 동안, 세금 및 임대료 납부 연장 신청서에 근거하여 세무 기관은 연장된 세액 또는 임대료에 대한 연체이자를 해당 기간동안 부과할 수 없다. 재무부 추정에 따르면 이 법령에 따른 세금 및 토지 임대료 납부 연장 금액은 180조 VND(약 9조 3천 억 원)에 달할 것이라고 한다.1분기 기준 토지사업은 투자분야에서 가장 매력적인 부문이었지만 거래량이 지난해 말보다 77% 감소했다. 한 보고서에 따르면 코로나19의 영향으로 호찌민 토지시장은 기록적인 하락세를 기록했다. 1분기는 2015년 이후 공급량이 가장 낮았으며, 신규 공급 물량 비중은 142개로 전 분기보다 77%포인트, 2019년 같은 기간보다 37%포인트 감소했다.-베트남 근로자들 보증금 1억 동(VND) 보증금 예치 정책, 베 정부 우선 시범적 실시 결정-베 사회정책은행, 해외 근로 희망자들에게 무담보 대출로 기회 마련 도와-기존 보증금 제도에선 잔고증명도 인정… 하지만, 브로커 등이 잔고증명 후 빼가는 사례많아 제도의 손질 필요 대두-한국에서 근무계약 마치면 정시에 귀국할 수 있도록 유도-한국에서 일부 근무자들 워크비자 만료 후 잠적 사례 근절될 듯,- DOW : 23,719.37 (+1.22%)- NASDAQ : 8,153.58 (+0.77%)- S&P500 : 2,789.82 (+1.45%)- STOXX600 : 331.80 (+1.57%)- 달러인덱스 : 99.52 (-0.60%)- WTI : 22.76 (-9.29%)- 미국 10년물 : 0.7191 (-5.31bp)다우지수 1.2% 상승…S&P500, 이번 주 12%대 치솟아`코로나19 정점 기대감` 유럽증시도 오름세7월∼연말 800만 배럴, 내년 1월∼2022년 4월 600만 배럴 감산감산량 기대보다 적어 유가는 하락"2천만 배럴 감산? 1천만 배럴 그칠 것"브루킹스연구소 연설…"잘못된 출발 피해야" 섣부른 경제 정상화엔 우려"경기회복 확신 생길 때까지 제로금리 유지"옥스포드 이코노믹스 "비관 시나리오 때 자산시장 저점 연내 확인 어려워"`경기부양 자금 종잣돈` 유동성 지원 대폭 증액…지방정부 5천억달러 투입6천억 달러 `메인스트리트 대출` 본격화…투기등급 회사채까지 7천500억달러 매입1천억달러 가계금융 지원…"상업용 MBS 및 CLO까지 사겠다"확진자, 2주일 만에 50만→150만명으로안정화되는듯하던 신규 환자수 다시 `껑충`…뉴욕선 `하루 최다` 사망휴교 연장조치 확산…14개 주, 이번 학년도 말까지 학교 문 닫기로종업원 임금도 일부 보전…항공업계 회생엔 `역부족` 지적도홍콩 지하철표 가격 6개월간 20% 인하…공무원 1만 명 신규 채용홍콩 재벌 "마스크 자판기 설치해 취약계층 구매 도울 것"중국 시장 위축 속 테슬라만 질주…20% 시장 점유율모디 "봉쇄령 갑자기 해제 바람직하지 않아…지금은 국가 비상사태"오디샤주, 봉쇄 조치 자체 연장 결정…방글라, 로힝야 난민촌 봉쇄시장확대, `돈주` 역할 주목…`북한 : 마지막 전환 경제?` 발간"북한에 대한 국제적 관심 커져 따로 보고서 펴내"한국은행, 국채매입 적극 나선다기준금리 연 0.75% 동결국고채 3년물 0%대 첫 진입고용지원금으로 버티는 휴직자4만5000개 사업장 43만8000명1분기 부당해고 구제신청도 증가1년 전엔 9만명 `북적`코로나로 항공편 올스톱지난주 여행객 한 명도 없어3월 매출, 1월보다 90% 감소관광객·내국인 발길 `뚝`백화점 명품관도 `비명`끊이지 않는 `인수 포기설`HDC "예정대로 진행"한다지만산은과 채권상환 연기 등 협상결국 금융당국이 `교통정리` 관측두산솔루스 6000억에 매각채권단 추가 지원 `숨통` 트이지만여전히 갚을 빚 2조 남아오너일가, 보유지분 44% 팔아자금난 두산重 지원할 듯한·미 IT社, 클라우드로 격돌EBS `온라인 클래스`MS가 담당했는데로그인 차질·자료공유 애먹어교육학술정보원 `e학습터`네이버비즈니스플랫폼이 맡아접속장애 없이 학습 원활`제로금리` 국내 부동산 시장하락 곡선의 시작이냐반등 위한 움츠림이냐국내 제약·바이오업체 20곳치료제·백신 개발 뛰어들어기존 치료제로 신약 다시 개발안전성 문제 적고 임상기간 단축국내 최초 최고 권위의 베트남 아세안 진출 최고경영자과정 제4기 (2020.6.9 - 11.24 해외연수 포함 6개월과정)베트남 아세안 지역, 산업 금융 IT 유통 건설 개발 부동산 투자·진출의 원스톱 솔루션!!유은길기자 egyou@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지