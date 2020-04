`심야아이돌` TOO(티오오), 호스트 하성운 극찬 속 알찬 에피소드 퍼레이드 `예능감 섭렵`

한국경제TV 핫뉴스

보이그룹 TOO(티오오)가 다채로운 에피소드로 `심야아이돌`을 유쾌하게 만들었다.TOO(치훈, 동건, 찬, 지수, 민수, 재윤, 제이유, 경호, 제롬, 웅기)는 지난 9일 방송된 네이버 NOW. 오디오쇼 `하성운의 심야아이돌`에 게스트로 출연했다.먼저 호스트 하성운은 "TOO를 데뷔 전부터 알고 있었다. 녹음실에 놀러 간 적이 있었다"라며 남다른 친근감을 표시했다.이어 TOO는 개성 넘치는 자기소개를 선보였다. 지수는 "손흥민 같은 웃음 침투력을 가지고 있다"고 예능감을 기대하게 만들었다. 민수는 "TOO 밝음을 맡고 있다. 또 멤버들을 살뜰히 챙긴다"라고 말했고, 경호는 "팀에서 보스 베이비를 담당하고 있다. 막내 라인이지만 키가 제일 크다"라고 강조했다.제롬은 "막내라인이자 귀염둥이", 치훈은 "맏형과 섹시를 담당하고 있다"고 자랑했다. 보컬 재윤이 소개에 나서자 호스트 하성운은 "노래 잘한다"며 칭찬을 아끼지 않았다. 보컬이자 연기를 배우고 있는 막내 웅기에 이어 제이유는 "넘치는 열정과 래퍼"라고 소개했다. 찬 역시 "춤과 랩, 프로듀싱을 하고 있다"며 올라운더의 면모를 보여 눈길을 끌었다. 동건은 "튼튼한 피지컬과 비실비실함을 맡고 있다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.이어 TOO를 대표하는 수식어인 `하트뮤직 킬군무돌`에 대해 "킬군무는 안무가 딱 맞는 의미보다는 분위기가 좀 더 있는 느낌"이라고 설명했다.데뷔 후 첫 음악방송을 소화하고 있는 TOO는 "방송에서 봤던 선배님들을 실제로 보게 되어서 너무 신기하다"라며 신인의 풋풋한 매력을 전했다. 이밖에도 TOO는 앨범에 대한 자세한 소개부터 숙소 생활 및 개성 강한 멤버들과 함께 활동하는 소감 등 다채로운 에피소드로 웃음과 감동을 자아냈다. 또한 선배이자 호스트인 하성운에게 가수 생활 조언을 얻는 등 남다른 케미를 보여줬다.특히 TOO는 `심야아이돌`에서 이달의 아이돌로 선정, 4월 한 달 동안 매주 목요일 고정 출연을 예고해 기대감을 자아냈다.한편, TOO는 첫 번째 미니앨범 `REASON FOR BEING : 인(仁)` 타이틀곡 `매그놀리아(Magnolia)`로 활발하게 데뷔 활동을 이어가고 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지