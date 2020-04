마마무 솔라, 데뷔 6년 만에 첫 솔로 출격…23일 첫 싱글 앨범 `SPIT IT OUT` 발매

한국경제TV 핫뉴스

마마무 솔라가 23일 솔로 데뷔를 확정했다.소속사 RBW 측은 "마마무 솔라가 23일 솔로 데뷔 앨범 `SPIT IT OUT`을 발표하고 본격적인 솔로활동에 나선다. 앨범 형태는 싱글 앨범이며, 데뷔 후 처음으로 발표하는 솔로 앨범인 만큼 새로운 모습을 보여드리기 위해 심혈을 기울여 준비했다. 많은 기대와 관심 부탁드린다"라고 밝혔다.이로써 솔라는 2014년 마마무로 데뷔한 이후 6년 만에 첫 솔로 앨범을 발표하게 됐다.앞서 프로젝트 앨범 `솔라감성`을 통해 잊혀져가는 명곡을 리메이크하여 발표한 적은 있지만, 솔라의 음악 색을 담아낸 솔로 앨범은 이번이 처음이다.2014년 6월 마마무로 데뷔한 솔라는 매력적인 음색과 탄탄한 가창력을 갖춘 팀 내 메인보컬로서 파워풀한 고음과 섬세한 감성을 아우르며 폭넓은 보컬 소화력을 입증해왔다.특히 마마무 여섯 번째 미니앨범 `Yellow Flower`에 수록된 첫 자작곡 `별 바람 꽃 태양`을 통해 작사, 작곡 실력까지 인정받으며 무궁무진한 음악적 발전 가능성을 보여준 바 있다.이후로도 `HELLO`, `I`m Your Fan` 등 꾸준히 마마무 앨범에 자작곡을 싣는 등 보컬과 퍼포먼스는 물론 음악적 역량까지 겸비한 뮤지션으로 발돋움했다.뿐만 아니라 솔라는 개인 유튜브 채널 `솔라시도`를 통해 일상을 솔직하게 담아낸 브이로그를 비롯해 영화 `알라딘` OST `Speechless`, Imagine Dragons `Believer`, Sia `Snowman` 무반주 커버 영상, 댄스 커버 영상 등을 업로드하며 친근한 매력으로 큰 인기를 얻고 있다.이처럼 마마무의 리더이자 만능 재주꾼 솔라가 첫 싱글 앨범 `SPIT IT OUT`을 발표하며 본격 솔로 아티스트 행보에 나서는 바, 또 어떤 매력을 보여줄지 팬들의 관심은 최고조에 이른 상황이다.한편, 솔라는 23일 첫 싱글 앨범 `SPIT IT OUT`을 발표하고 본격 솔로 데뷔에 나선다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지