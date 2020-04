‘14일 컴백’ 루피, 정규 1집 ‘NO FEAR’ 트랙리스트 공개

한국경제TV 핫뉴스

래퍼 루피(Loopy)가 데뷔 5년 만에 첫 번째 정규앨범을 발매한다.소속사 메킷레인 레코즈는 지난 9일 공식 SNS를 통해 루피의 첫 번째 정규앨범 ‘NO FEAR(노 피어)’의 트랙리스트를 게재하며 14일 컴백을 공식화했다.공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범은 3번 트랙 ‘않아(ANA)’와 12번 트랙 ‘VILLAIN(빌런)’을 더블 타이틀로 내세운다. 이 외에 ‘GEAR 2020(기어 2020)’, ‘ANACONDA(아나콘다)’, ‘PRADA SHOES(프라다 슈즈)’, ‘GO! SHOPPING!(고! 쇼핑!)‘, ‘돈의 맛(MONEY TASTE)’, ‘GET IT(겟 잇)’, ‘SAD BOY(새드 보이)’, ‘FREESTYLE(프리스타일)’, ‘GIRL(걸)’, ‘BRO(브로)’, ‘NEO SEOUL LOVE(네오 서울 러브)’, ‘TUESDAY(튜즈데이)’, ‘A ROCKSTAR WANTS TO BE A POPSTAR(어 록스타 원츠 투 비 어 팝스타)’, ‘ONCE UPON A TIME IN LA(원스 어폰 어 타임 인 엘에이)’까지 15트랙의 신곡과, 앞서 싱글로 선공개했던 ‘G.O.A.T’, ‘DARK TIME(다크 타임)’, ‘DANCE 4U(댄스 포유)’, ‘IN N ONT(인 앤 아웃)’, ‘NO FEAR(노 피어)’를 더해 총 21곡을 수록해 다채로운 사운드를 구성했다.특히 타이틀곡 ‘않아(ANA)’에는 대세 힙합 뮤지션 창모가 참여, 서로 다른 에너지를 가진 두 아티스트가 이룰 시너지에 기대가 모인다. 여기에 같은 메킷레인 식구 나플라(nafla), 블루(BLOO) 오왼(Owen), 영웨스트(Young West)를 비롯해 팔로알토(Paloalto), 더콰이엇(The Quiett), pH-1, 타미 스트레이트(Tommy Strate), 디보(DBO), 백예린, 유시온, 릴 체리(Lil Cherry), 캐쉬뱅(Kash Bang) 등 내로라하는 힙합&알앤비씬 최정상 아티스트들도 피처링에 나서 퀄리티를 높였다.트랙리스트 공개만으로 힙합팬들의 반응이 뜨거운 가운데 ‘NO FEAR’를 통해 들려줄 루피의 보다 확장된 음악적 변주에 기대가 모아진다.루피의 정규 1집 ‘NO FEAR’는 오는 14일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.한편 힙합 레이블 메킷레인 레코즈의 수장인 루피는 특유의 감각적인 래핑과 독보적인 플로우를 통해 ‘힙합씬 대세’로 활약하고 있으며, 지난 2018년 Mnet ‘쇼미더머니777’에 출연해 같은 메킷레인 식구 나플라와 나란히 우승과 준우승을 차지하며 많은 화제를 모았다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지