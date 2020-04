에이핑크, 신곡 ‘덤더럼’ 미리듣기 공개…‘스페니쉬+동양적’ 중독적 사운드 `매료`

한국경제TV 핫뉴스

완전체 컴백하는 에이핑크(Apink)가 미니 9집 수록곡 미리듣기로 강렬한 히트를 예고했다.소속사 플레이엠엔터테인먼트 측은 10일 0시 에이핑크 공식 SNS 및 팬카페를 통해 타이틀곡 `덤더럼(Dumhdurum)`을 포함한 미니 9집 `LOOK(룩)`의 수록곡 미리듣기를 담은 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.2분 가량의 영상에는 타이틀곡 `덤더럼`이 흘러나오며 `내 맘은 덤더러 럼더러럼 누구보다 차갑던 네가 떠난 거야 잘 된 거야`라는 가사와 강렬한 중독적 사운드로 귀를 단번에 사로잡았다.`덤더럼`은 `떠난 사랑 앞에 내 마음이 덤덤하다`는 의미를 '덤더럼`이라는 단어에 담아낸 댄스곡으로, 중독성 강한 후렴구와 멜로디, 스페니쉬하면서도 동양적인 감성이 에이핑크의 색다른 매력을 담아내며 `1도 없어`, `%%(응응)`을 잇는 3연속 히트를 예감케 한다.이외에도 미리듣기 영상은 사랑을 달콤한 맛으로 재치 있게 표현한 댄스곡 `Yummy`, 유닛별 매력이 빛나는 초롱, 은지, 남주의 `Be Myself`, 보미, 나은, 하영의 `Love is Blind, 다른 기억들로 덮어지며 이별 앞에 담담해진 모습을 구체적으로 표현한 발라드곡 `Overwrite`, 9주년 팬송 `너의 모든 순간을 사랑해`, 지난해 발표한 8주년 팬송 `Everybody Ready?`까지 다양한 장르로 채워졌다.더불어 레트로 감성이 묻어나는 레이아웃에는 재킷 촬영하는 멤버들의 모습이 담기며 보는 재미를 더했다.에이핑크는 오는 4월 13일 미니 9집 `LOOK`을 발표한다. 다채로운 티저 공개로 점차 베일을 벗어가고 있는 에이핑크의 신보 `LOOK`은 '나'를 주제로, '나의 모습 그대로를 사랑하고, 내가 보는대로 살아가겠다'는 의미를 담아냈다.성공적인 음악적 변신을 이루며 강력한 10년차 걸그룹 파워를 과시하고 있는 에이핑크가 1년 3개월 만에 완전체 활동에 돌입하며 어떤 새로운 매력을 선사할지 벌써부터 팬들의 뜨거운 관심이 쏠리고 있다.