박재정, ‘하이바이, 마마!’ OST ‘In The Night’ 12일 공개

‘하이바이, 마마!’가 시청자들의 몰입도를 높일 새 OST를 선보인다.tvN 토일드라마 ‘하이바이, 마마!’ 측은 “오는 12 일 오후 6시 다섯 번째 OST인 박재정의 ‘In The Night’을 발매한다”고 밝혔다.‘In The Night’은 깊은 밤 하늘의 위성이 언제나 지구 주위를 맴도는 것처럼, 사랑하는 이의 곁을 항상 지키고 싶은 마음을 담아 표현한 따뜻한 어쿠스틱 발라드 곡이다. 극중 딸을 지키려는 ‘고스트 엄마’ 차유리 역을 맡고 있는 김태희의 마음을 오롯이 담은 곡이다.최근 김태희는 애절한 연기를 통해 잔잔하면서도 깊은 가족애를 보여주고 있다. 특히 기적처럼 환생해 전 남편 조강화(이규형 분)를 비롯한 가족들과 재회하는 모습은 시청자들의 눈물샘을 자극하기도 했다.이 가운데 박재정은 이번 새 OST ‘In The Night’를 통해 따뜻하고 감미로운 보컬과 포근한 감성을 전달하며 한 층 더 깊이있는 울림을 전해준다.‘In The Night’은 ‘멜로가 체질’ OST인 하현상 ‘Moonlight’를 작곡한 제인스(Jayins), 장범준 ‘흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진거야’ 천우희, 안재홍 가창 버전과 발라드 버전을 편곡한 한재완이 참여해 완성도를 높였다.‘하이바이, 마마’는 사고로 가족의 곁을 떠나게 된 차유리가 사별의 아픔을 딛고 새 인생을 시작한 남편 조강화와 딸아이 앞에 다시 나타나면서 벌어지는 고스트 엄마의 49일 리얼 환생 스토리를 그린다. 매주 토, 일요일 오후 9시에 방송된다.tvN ‘하이바이, 마마!’ OST Part 5 박재정 ‘In The Night’은 오는 12일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지