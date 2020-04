K9 2021년형 출시…"선호 높은 옵션 묶어 가격 낮췄다"

한국경제TV 핫뉴스

기아자동차가 9일 신사양을 기본 적용한 대형 세단 `THE K9`의 2021년형 모델을 출시하고 판매를 시작했다.2021년형 K9 내장 라인업에는 밝은 갈색톤의 새들브라운 색상을 새로 도입하고, 실내에 엠비언트 라이트(무드 조명) 적용 범위를 늘렸다.또 새로 적용된 음성 인식 기능을 통해 창문과 선루프, 트렁크를 개폐하고 시트 열선/통풍 및 공조까지 제어할 수 있다.기아차는 소비자 선호도가 높은 옵션을 묶어 추가적인 가격 할인을 제공하는 `베스트 셀렉션` 패키지를 신규 운영한다고 밝혔다.엔진별 트림도 가솔린 3.8, 가솔린 3.3 터보 각각 2종으로 단순화해 옵션 선택 범위를 늘렸다.THE K9 2021년형의 가격은 가솔린 3.8 모델 ▲플래티넘 5,437만원 ▲그랜드 플래티넘 6,837만원이고 가솔린 3.3 터보 모델 ▲마스터즈 6,557만원 ▲그랜드 마스터즈 7,317만원이며 가솔린 5.0 모델 ▲퀀텀 9,232만원이다. (※개별소비세 1.5% 기준)기아차는 THE K9 2021년형 출시를 계기로 THE K9 멤버십을 개편했다고도 밝혔다.멤버십에는 인천국제공항 인근 주차장에 발레파킹 서비스를 제공하는 `프리미엄 발레파킹`과 국내 고급 호텔 및 리조트 제휴 1박 숙박권을 제공하는 `프리미엄 레지던스` 서비스가 새로이 추가된다.THE K9 구매부터 출고 이후까지 특화된 차량 관리를 지원하는 `BEST 토탈케어 프로그램`도 새로 도입됐다.소비자들은 차량 구매 유형에 따라 최대 1.0% 저금리 할부와 휴테크 안마의자 구독 서비스 등 혜택을 받는다.대형 사고 발생 시 차량을 신차로 교환해 주는 `K-세이프티케어`의 보험료 지원, `중고차 가격 보장 프로그램` 자동 가입도 제공된다.배성재기자 sjbae@wowtv.co.kr