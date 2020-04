‘솔로로도 빛났다’ 엑소 수호, 첫 솔로 앨범 ‘자화상’ 가온차트 2관왕

한국경제TV 핫뉴스

엑소 수호가 첫 솔로 앨범으로 가온차트 2관왕을 차지했다.지난 3월 30일 발매된 수호의 첫 번째 미니앨범 ‘자화상 (Self-Portrait)’은 9일 발표된 가온 주간 차트(3월 29일~4월 4일)에서 앨범 차트 1위를 차지했으며, 타이틀 곡 ‘사랑, 하자 (Let’s Love)’도 다운로드 차트 1위에 올랐다.더불어 이번 앨범은 앞서 한터차트, 신나라레코드, 예스24, 핫트랙스 등 각종 음반 차트 주간 1위를 싹쓸이함은 물론, 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 53개 지역 1위, 중국 QQ뮤직, 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위를 기록하는 등 수호의 글로벌한 인기를 입증한 바 있다.이번 앨범에는 타이틀 곡 ‘사랑, 하자 (Let’s Love)’를 비롯해 ‘O2’(오투), ‘Made In You’(메이드 인 유), ‘암막 커튼 (Starry Night)’, ‘자화상 (Self-Portrait)’, ‘너의 차례 (For You Now)’ 등 수호가 콘셉트 기획 및 작사에 참여한 총 6곡이 수록되어 있어, 수호만의 음악 감성을 만나기에 충분하다.한편, 수호는 오는 4월 12일 오후 4시 네이버 V LIVE EXO 채널을 통해 첫 솔로 앨범 발매 기념 온라인 팬미팅 ‘O2asis’(오투아시스)를 펼친다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지