■ Global ETF Daily & News ■ (2020/04/09)파생/ETF 강송철 /곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: XOP(+9.1%), OIH(+8.4%), ITB(+8.3%), IYR(+7.2%), VNQ(+6.8%)* Losers: UNG(-5.3%), PALL(-2.4%), KWEB(-1.8%), PPLT(-1.3%), CHIQ(-1.2%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: XOP(+33.1%), OIH(+29.8%), XLE(+23.9%), USO(+22.6%), ITB(+21.6%)* Losers: PALL(-2.6%), FXY(-1.6%), TLT(-1.2%), IEF(-0.9%), FXE(-0.9%)▶️ 52 Week High없음▶️ 52 Week Low없음♣️ News[SA] Russia said ready to cut production by 1.6M bbl/day- RBC, 러시아 에너지부 소식통 인용 보도, 러시아가 하루 최대 160만 배럴 (9,270 -0.32%) 감산에 나설 준비 돼 있음- 해당 소식에 유가는 마감 전 큰 폭 상승. WTI 5월물 +7.2%, 25.3$. 브렌트 +3.3%, 32.9$- 보도에 따르면 해당 수준은 1분기 생산량 대비 14% 감소한 수준- 러시아는 세계 전체 원유 생산에서 차지하는 비중만큼 감산할 의향 있음- 새 감산 합의는 미국, 브라질, 노르웨이, 캐나다, 멕시코 등 non OPEC 국가들도 참여해야 할 것- 별개로, 알제리 에너지부 장관은 OPEC+가 하루 천만 배럴 감산 논의 중이라고 보도[FT] US stocks rise on hopes outbreak could be nearing peak- S&P500, 유로존 공동 대응책 합의 실패에 따른 유럽 증시 약세에도 불구 3.4% 상승 마감- 화요일 미국 코로나 확진자 8% 증가. 일부 분석가들은 수요일 수치가 정점 부근 될 것으로 희망- 원유 생산 감축에 대한 기대감에 유가, 에너지 섹터 주가 상승. S&P500 저점 대비 23% 상승- G20 에너지 장관들 금요일 회의 예정. 그 전 목요일에 사우디와 러시아, OPEC+ 회의