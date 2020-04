‘아이돌 라디오’ TOO(티오오), 완전체 라디오 첫 출연 ‘TOO MUCH 입덕유발’

한국경제TV 핫뉴스

보이그룹 TOO(티오오)가 첫 라디오 출연부터 입덕을 유발하는 매력을 대발산했다.TOO(치훈, 동건, 찬, 지수, 민수, 재윤, 제이유, 경호, 제롬, 웅기)는 지난 8일 MBC 표준 FM `아이돌 라디오`에 완전체로 첫 출연해 각자의 매력을 제대로 뽐냈다.TOO는 등장과 함께 미니 1집 데뷔 타이틀곡 ‘Magnolia(매그놀리아)’ 무대로 시선을 집중시키며 강렬한 존재감을 드러냈다.이제 막 데뷔 일주일을 맞은 TOO는 "TV와 영화를 통해서만 보던 음악방송에 가는 게 제일 신기하다. 옹성우, 강다니엘 선배님을 만났다. 정말 꿈만 같다"며 "빨리 팬사인회도 해보고 싶다. 실제로 팬들을 본 적이 없어 아쉽다. 빨리 뵙고 싶다"고 신인다운 귀여운 바람으로 엄마 미소를 유발했다.`Magnolia`로 활동 중인 TOO는 이번 콘셉트에 가장 잘 어울리는 멤버로 제이유와 찬을 꼽으며 "제이유는 감정이입을 잘하는데 이번 노래에 몰입을 제일 잘하고, 찬은 춤을 섹시하게 춘다"고 칭찬했다.또 이날 TOO는 메들리 댄스를 준비, 수록곡 `오늘은 이만큼`, `피어나`와 BTS, TXT, 네이처 등 다른 선배 가수 곡들까지 선보이며 다양한 매력을 어필해 청취자들의 뜨거운 호응을 받았다. 실제로 청취자들은 "칼군무가 미쳤다", "신인답지 않은 실력에 신인다운 풋풋함", "오늘부터 빠지겠네"라는 등 아낌없는 응원을 보냈다.이 밖에도 TOO는 이날 수록곡 `기억해요`의 라이브 무대와 함께 치훈의 묵직한 저음이 돋보였던 프리스타일랩, 제이유의 상남자 매력이 느껴지는 프리스타일랩 등을 선보이며 청취자들의 입덕을 유발했다.지난 1일 첫 번째 미니앨범 ‘REASON FOR BEING : 인(仁)’을 발매하며 화려하게 데뷔한 TOO는 사람의 마음을 움직이는 음악을 지향하는 `하트뮤직`과 칼군무를 넘어선 킬군무로 국내외 음악팬들의 뜨거운 관심을 받고 있다.한편 TOO는 `아이돌 라디오`에 이어 9일 네이버 NOW `하성운의 심야아이돌`에 출연하며 활발한 활동을 이어갈 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지