디코이, `엠카운트다운`서 풍성한 밴드 사운드로 `귀 호강` 선사 예고

`글로벌 아이돌 밴드` 디코이(D.COY)가 `Come To Light`로 다시 한 번 팬들과 교감한다.롤링컬쳐원에 따르면 디코이는 9일 오후 6시 방송하는 `엠카운트다운`에 출연해 데뷔 앨범 `COLOR MAGIC`의 후속곡 `Come To Light` 무대를 선사할 예정이다.디코이 후속곡인 `Come To Light`는 기존 `Color Magic`과 또 다른 매력을 품은 곡. 분위기는 다소 어둡지만, 희망이 존재하지 않는 공간에 홀로 갇힌 멤버에게 빛이 되어주는 따뜻한 내용을 담아 특별한 감성을 전달한다.특히 디코이 리더인 정민의 작사, 작곡과 멤버 전원이 편곡에 참여한 곡으로 더욱 의미가 깊다. 디코이는 `엠카운트다운`을 통해 디코이만의 색깔을 담은 강렬하고도 서정적인 록 사운드의 무대를 선보일 예정이다.한편 디코이의 풍성한 밴드 사운드를 느낄 수 있는 `Come To Light`의 무대는 9일 오후 6시 방송하는 Mnet `엠카운트다운`에서 확인할 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지