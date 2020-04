TOO(티오오), 8일 ‘아이돌 라디오’ 첫 출격…‘유쾌 입담 발산 예고’

한국경제TV 핫뉴스

‘하트뮤직 킬군무돌’ TOO(티오오)가 ‘아이돌 라디오’에 첫 출격한다.8일 소속사 n.CH엔터테인먼트는 “TOO(치훈, 동건, 찬, 지수, 민수, 재윤, 제이유, 경호, 제롬, 웅기)가 오늘 오후 방송 예정인 MBC 표준FM ‘아이돌 라디오’에 게스트로 출연한다”고 밝혔다.지난 1일 첫 번째 미니앨범 ‘REASON FOR BEING : 인(仁)’을 발매하며 데뷔한 TOO는 ‘아이돌 라디오’로 첫 라디오 활동에 나선다. 최근 진행한 데뷔 쇼케이스에서 수려하면서 재치 넘치는 입담을 보여준 터라 이번 라디오 출연에 더욱 기대를 모은다.특히 TOO는 데뷔 타이틀곡 ‘Magnolia(매그놀리아)’의 라이브부터 다양한 개인 무대와 비하인드 토크를 펼치며 그룹 특유의 장기와 넘치는 끼를 마음껏 발산할 계획이다.최근 첫 번째 미니앨범 ‘REASON FOR BEING : 인(仁)’으로 가요계 출사표를 던진 TOO는 동양의 가치관을 담은 세계관과 ‘칼군무’를 넘어선 ‘킬군무’ 퍼포먼스로 국내외 음악팬들의 이목을 집중시키며 ‘2020 최고 신인’으로 떠오르고 있다.TOO가 출연하는 ‘아이돌 라디오’는 8일 오후 9시 공식 V LIVE 채널에서 시청할 수 있으며, 10일 0시부터 MBC 표준 FM(수도권 95.9MHz)을 통해서도 청취 가능하다.한편 TOO는 오는 30일 첫 방송되는 Mnet 보이그룹 경연프로그램 ‘로드 투 킹덤(Road to Kingdom)’ 출연을 앞두고 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지