MC몽X이병률 시인, ‘봄 같던 그녀가 춥대’로 선보일 이색 콜라보 ‘기대 UP’

분야와 장르를 뛰어넘는 이색적인 아티스트 콜라보 프로젝트가 시작된다.8일 프로젝트 주관사 IWS는 “음악뿐만 아니라 미술, 문학 등 여러 예술 분야의 아티스트들이 모여 새로운 감각과 감성을 교류하며 만들어내는 문화 콜라보 프로젝트 ‘X by X(엑스바이엑스)’가 오는 10일 첫 번째 프로젝트 음원 발매를 시작으로 공식 출범한다”고 밝혔다.‘X by X’의 첫 번째 테마 ‘결핍’은 메시지가 담긴 가사와 음악으로 공감을 일으키는 MC몽이 전체 프로듀싱을 맡았다. 여기에 ‘혼자가 혼자에게’, ‘바람이 분다’, ‘당신이 좋다’ 등 마음에 스며드는 시로 많은 사랑을 받고 있는 시인 이병률이 참여해 MC몽과 색다른 케미스트리를 뽐낼 전망이다.MC몽은 지난 7일 오후 공식 SNS 계정을 통해 첫 프로젝트 음원 ‘봄 같던 그녀가 춥대’ 티저 이미지를 공개하며 관심을 집중시켰다.공개된 이미지 한가운데에는 어두운 컬러톤 배경 위로 이병률 시인의 시 ‘봄 같던 그녀가 춥대’ 한 구절이 적혀 있다. 메마른 마음을 촉촉하게 적시는 듯한 감성적인 문구가 보는 이들의 감수성을 한층 더 고조시킴과 동시에 MC몽이 어떤 멜로디로 더 큰 감동을 선사할지 기대를 자아낸다.이와 더불어 티저 이미지 상단에는 MC몽의 이름과 함께 또 다른 콜라보 주인공과 피처링 아티스트가 참여했음을 알리는 텍스트가 기재돼 눈길을 끈다. 그러나 이들의 정체는 아직 베일에 가려져 있어 더욱 궁금증을 불러일으키고 있다.MC몽과 이병률 시인, 또 다른 아티스트의 콜라보로 한층 더 다채롭고 풍성한 감성을 자랑할 ‘X by X’ 첫 번째 프로젝트 음원 ‘봄 같던 그녀가 춥대’는 오는 10일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지