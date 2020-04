(여자)아이들, `Oh my god` 뮤직비디오 공개 18시간 만에 유튜브 조회수 1200만 뷰 돌파

한국경제TV 핫뉴스

그룹 (여자)아이들의 신곡 `Oh my god` 뮤직비디오가 뜨거운 관심을 모으고 있다.지난 6일 오후 6시 공개된 (여자)아이들 세 번째 미니앨범의 타이틀곡 `Oh my god` 뮤직비디오가 공개 6시간 만에 유튜브 조회수 500만 뷰를 돌파한 것에 이어 공개 18시간 만인 7일 정오 기준 유튜브 조회수 1200만 뷰를 넘어섰다.특히 공개 5시간 만에 한국 유튜브 인기 급상승 동영상 1위에 오른 후 꾸준히 순위를 유지하고 있음은 물론 태국 1위, 사우디아라비아 2위, 아랍에미리트 2위, 프랑스 3위, 미국 4위를 비롯한 전 세계 47개 지역에서 인기 동영상 순위에 랭크되며 글로벌 인기를 입증했다.(여자)아이들 세 번째 미니앨범 `I trust`의 타이틀곡 `Oh my god`은 `천재 프로듀서` 리더 소연의 자작곡으로, `나는 나를 믿는다. 나 자신을 믿는다는 것만으로도 나는 당당해질 수 있다`라는 주제를 표현한 Urban Hiphop 장르의 곡이다.`Oh my god` 뮤직비디오는 보랏빛 물과 붉은 진흙 속에 온몸을 담근 채 펼치는 퍼포먼스를 비롯해 얼굴 위로 붉은 액체를 흘려보내는 모습, 블랙 바디 페인팅 등 선뜻 시도하기 힘든 과감하고 파격적인 장면들을 통해 사랑에 대한 강렬한 메시지를 남기며 팬들의 폭발적인 반응을 불러일으키고 있다.한편, (여자)아이들은 신곡 `Oh my god`으로 활발한 활동을 이어갈 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지