* 베트남 8대 주요 수출품목, 1분기에 10억 달러 이상의 수출 호조





* 베트남, 올 1분기 무역수지 28억2000만 달러 흑자 기록





* 호치민市, 올 1분기 국내총생산(GRDP) 미화 142억 6천만 달러로 추정





* 베트남 쌀 수출, 16개월 來 최고가 급등





* 베 기업의 3분의 1, 코로나19 사태 3개월 이상 이어질 경우 문닫을 수도 있어





* 베트남 항공, 코로나19 여파 경영 위기로 1만여 명의 직원 무급휴가 보낸다





* 호치민市. 수천 명의 노동자 해고 사태





* “국민들을 더이상 기다리게 할 수 없다”..총리,지원사업 시행 속도 높여달라





* 베트남 "코로나19 예방 수칙 위반 외국인 추방"





* 삼성 베트남, 올 수출 목표액 전년대비 약 60억 달러 낮췄다

* 베트남 은행, 온라인 저축률 향상





* 부동산 공급량 및 거래량 위축, `침체된 부동산 업계`





* 베트남 헬스케어 시장, 외국인 투자 및 현지 투자자에게 약속된 블루오션





* 베트남 환경부, 산업 폐수 엄격 관리

* 페트로베트남(PetroVietnam), 원유 생산량 1분기 목표 초과





* 닌 투언(Ninh Thuan), 에너지 프로젝트 진행 가속화





* 부가가치세 환불 상품 판매..기업들 자유롭게 등록 가능





* 글로벌 주요 지수



- DOW : 22,679.99 (+7.73%)



- NASDAQ : 7,913.24 (+7.33%)



- S&P500 : 2,663.68 (+7.03%)



- STOXX600 : 320.58 (+3.73%)



- 달러인덱스 : 100.69 (+0.11%)



- WTI : 26.08 (-7.97%)



- 미국 10년물 : 0.6698 (+7.50bp)



* 원/달러 : 1,229.40 (-0.16%)

* `핫스팟 진정되나` 글로벌 증시 급등…미 다우지수 1,600p↑





* 국제유가 `사우디-러시아 신경전` 급락 반전…WTI 8%↓





* 전문가 "국제유가 2분기에도 20달러 밑돌 수도"





* IMF "코로나19, 미국에 전례없는 충격…중국 회복은 고무적"





* 미국 코로나19 사망자 1만명 넘겨…12일 만에 10배로 늘어





* WSJ "美 코로나19 경제손실, 9·11 테러 때보다 3배 크다"





* "美, 셧다운 두 달 넘으면 2분기 GDP 75%↓"





* 트럼프 명령 없어도…애플·테슬라 `코로나 의료용품` 생산 나섰다





* 중환자실로 옮긴 존슨 英총리…외무장관이 업무 대행





* 유럽 코로나19 사망자 5만2천명 넘어…일부선 봉쇄 해제 논의





* 일본 코로나19 확진자 4804명…아베 총리, 오늘 긴급사태 선언





* 中 코로나19 경제 충격 현실화…1분기 46만개 기업 문닫아

* 중국당국 "청명절 모이지 말라"는데 관광지는 `북새통`





* 코로나19가 만든 `특수`…텐센트 `노래방 앱` 이용자 급증





* `부자 아빠, 가난한 아빠` 저자 "저축 말고 금·은 사라"





* 서재로 출근, 소파로 퇴근…인터넷 연결되는 모든 곳이 직장이다

* 집에서 일하기 편하게…코로나가 `아파트 설계`까지 바꾼다

* `재택근무 필수품` IT기기 매출 수직 상증…웹캠 판매 30배 늘어





* 코로나發 재택근무·온라인 강의 증가에…돈 부담 덜한 리퍼브PC 뜬다





* "마스크 쓰고 떨어져 거래하면 백화점·전통시장도 괜찮아"





* 통상본부장, 인도네시아와 화상회의…기업인 이동보장 촉구

* "우리는 마스크부"…산업부 공무원, 자부심도 근성도 사라졌다

* 코로나發 구조조정…EPL 등 프로구단 `연봉 삭감` 갈등





* [THE WALL STREET JOURNAL 칼럼] 유가 상승이 어려운 이유

* [여기는 논설실] 중국은 `코로나 사태` 사과부터 해야 한다





-베 관세총국 최신자료, 8개 주요 수출품목들 올 1분기 코로나 여파에도 불구 10억 달러 이상의 수출 기록. 올 1분기 수출 총액 전년 대비 6.8% 증가한 미화 약500억 달러 기록-8대 주요 수출품목들은, 수산물, 목재(및 목재제품), 직물(및 신발류), 컴퓨터(및 전자제품-구성부품), 전화(및 구성부품), 기계(및 장비, 도구와 비부품 포함), 운송을 포함-이들 주요 수출품목 올 1분기 전체 수출액의 70.5% 차지 그리고, 주요 수출국은 한국을 포함한 미국, 유럽연합, 중국- Vietnam records trade surplus of 2.82 billion USD in first quarter-베 산업통상부 발표, 올 1분기 무역수지 전년 1분기 비해 0.7% 감소-올 1분기 전체 수출입 총액, 1153억4000만 달러로 전년 동기 대비 0.7% 감소, 이 중 수출 590억8000만 달러로 0.5% 증가, 수입 562억6000만 달러로 1.9% 감소-베트남 올 1분기 무역수지 28억2000만 달러 흑자 기록-베 통계청, 호치민 GRDP(Gross Regional Domestic Product)전년비 0.42% 소폭 증가한 335.6조 동(VND)으로 미화 142억 6천만 달러로 추정 발표-농림·수산부문 4.06%, 산업·건설부문 3.13%의 성장률 기록, 하지만 무역 및 서비스는 1.23% 감소-코로나 전염병 영향으로 호치민시 지역 경제부문 성장률, 전년 같은기간 보다 낮았으며 특히 무역과 서비스 부문이 가장 큰 부정적 영향 받아-2020년 3월 태국 쌀 수출 가격 지난 6년 만에 최고 수준에 팔려,-베트남의 쌀 가격도 16 개월 만에 최고 수준으로 상승.농림·수산 가공 및 시장 개발부(농림 수산부), 국제 쌀거래시장에서 2020년 3월 베트남 쌀과 태국 쌀 거래가격 급상승 발표-세계 쌀 공급시장에서 인도, 태국, 베트남 순으로 수출량 많아-인도와 태국 국내의 코로나 사태와 비축량 조정 등의 이유로 쌀의 해외 수출은 단기적으로 급감할 것으로 예상.-베 식품협회(the Vietnam Food Association), 전 세계적 전염병 유행으로 각 국가들 비축량 늘리고, 시민들의 쌀 사재기 늘어 가격 상승 압력 주장-베트남 청년기업가협회(the Vietnam Young Entrepreneurs Association, VYBA) 최근 서베이, 조사 중소기업의 35% 코로나 사태 3개월 이상 이어지면 파산 가능성↑, 38%의 중소기업은 6개월 더 버틸 수 있어, 하지만 고작 27%의 중소기업만 1년 이상 버틸 수 있다고 조사-조사기업 348개 중 절반, 올해 수입 최소 40 % 감소, 14%의 기업들은 70% 이상 감소 예상-VYBA, 서비스업, 관광 및 운송 분야의 기업들 대부분 운영 중단-코로나19 팬데믹 여파, 모든 국제선 운항 중단 및 국내선 운항 감소 올 수익 21억 달러까지 감소할 것으로 추산. 이는 연간 목표 수익의 65% 까지 낮아질 전망-항공사 창사이래 최대 경영위기 맞아 고위 경영자들 급여 40% 삭감 및 중간 관리자 급여 20~30% 감봉 조치-전체 2만 여명 직원 중 약 1만 명 직원 무급 휴직-자사 항공기 106대 중 100대 지상에, 주기료(駐機料)도 상당해.-베 민간항공청(CAAV), 전염병에 대한 자본력 약한 여러 항공사의 파산 우려도 제기-코로나19 팬데믹으로 탄투안 가공구역(Tan Thuan Processing Zone)內, 33개 섬유 관련회사에서 약7,000여 명의 직원들 해고-이들 중 6,000여 명 일시적 해고 상태. 하지만 1천여 명은 생산작업 축소로 인해 일자리 잃어4월 5일 오후 응웬 쑤언 푹(Nguyen Xuan Phuc) 총리는 코로나 19의 여파로 직접적인 타격을 받는 국민들을 지원하기 위한 조치 결의안 초안에 대해 정부상무위원회 회의를 주재. 기획투자부에 따르면 국민과 노동자의 삶이 매우 어려워졌으므로 지원 정책 발표 및 시행은 즉시 전개되어야 된다고 하였다.지원 대상에 대해서 총리는 기본적으로 관련 부처가 제안한 대상에 동의했다. 그 중 6개 대상은 국가 예산으로 직접적으로 지원하며, 기업은 근로자를 지원하기 위하여 ‘제로 금리(0%)’로 사회정책은행에서 대출을 받을 수 있다. 지원총액은 컨퍼런스, 세미나, 해외 출장 및 축제 행사 개최 비용 절감과 같은 비용을 포함하고 2019년의 증가 예산 수입과 2020년도의 정부 예비 예산 및 기타 합법적인 재원에서 충당된다."공공장소 마스크 미착용·불성실 검역신고 엄중 처벌"-베 산업무역부 `코로나19가 베트남 경제에 미치는 영향에 관한 보고서` 발표.-특히 전자산업 코로나 팬데믹 영향, 미국과 EU 수요 급감. 수출 목표액 ‘빨간 불’ 수정 불가피-삼성 베트남, 2020년 수출 목표액 453억 달러로 낮춰 잡아. 작년 대비 ↓60억 달러코로나19가 유행하고 있는 가운데 고객이 온라인으로 돈을 입금하도록 장려하기 위해 많은 은행은 온라인 매장에 대한 이자율을 최대 1.4% 높였다. 단기금리(6개월 미만)는 대부분의 은행에서 연 4.3~4.75%로 하고 있으며, 베트남 국영은행이 정한 금리 상한으로 장외 예금과 큰 차이가 없다. 그러나 일부 은행은 기존 예금에 대해 낮은 금리를 제공하고, Techcombank(0.45% 상승), SeABank(0.4% 상승), ACB( 0.25% 상승), BIDV(0.25% 상승) 등 온라인 금리도 높게 제시했다. 빅4 은행 중 Vietinbank는 연간 0.3%포인트 높은 온라인 저축률을 고객에게 제공하고 있다.부동산 중개 협회는 2020년 1분기 부동산 시장은 매년 동기 대비 찬물을 끼얹은 듯 침체되어있다고 발표. 공급량, 거래량이 지난 4년 간 가장 낮은 수준을 기록. 신용대출이 강화되고 신종 코로나바이러스 전파로 경기가 위축되고, 심지어 판매에도 어려움을 겪고 있는 것까지 더해지면서, 재정이 불안정한 투자자는 프로젝트를 내놓는 현상이 나타나기 시작.-외국계 투자자본, 인수합병(M&A)등의 방법으로 베트남 헬스케어 시장 진입 사례 많아지고 있어-빈그룹 계열의 베트남오퍼튜니티펀드(VOF), 작년에 민간병원 운영사인 떰찌메디컬에 미화 2천500만 달러 투자 통해 호치민, 동탑, 냐짱, 다낭 등에 소재한 병원지분 보유, 총500개 병상 및 700여 명 직원 고용-한국의 선메디컬센터, 베트남의 유명 프랜차이즈 치과 냐콰미(Nha Khoa M?) 인수하며, 베트남 치과 병원의 첫 투자자로 기록-베 인프라투자교통건설(Intracom) 2년 전, 1000병상 규모의 풍동종합병원 개원. 국내 수요 증가와 의료관광 유치도 활발, 3000병상으로 규모 늘릴 듯. 풍동종합병원 성장세 돋보여-최근 베트남 생활수준 향상되며 양질의 의료서비스 수요 해마다 증가-애널리스트, 베 국민들 양질의 의료 수요 증가로 더욱 국내외 투자자들 베트남 의료분야에 더욱 매력적으로 어필2020년 상반기 현재 베트남 전역에는 274개 산업단지가 운영되고 있으며, 그 중 244개(89%) 산업단지는 폐수처리시스템이 설치되어있다. 환경부는 2020년 산업 단지 및 수출 처리 구역의 90% 이상이 환경 표준을 충족하는 중앙 집중식 폐수 처리 시스템을 갖추도록 산업 폐수, 특히 산업 단지에서 생성된 폐수를 관리하고 엄격하게 통제 강화할 것이라고 밝혔다.베트남 석유가스그룹(페트로베트남)은 2020년 1분기 원유 착수 목표치를 10% 초과했다고 보고했다. 전기 생산량은 1분기 계획의 100%, 연간목표치 24.7%에 해당하는 53억 3,000만kwh에 달했다. 441,800톤의 질소 비료와 341만 톤의 석유는 목표치 보다 각각 5.5%, 2.5% 생산률을 높였다.닌 투언(Ninh Thuan)성은 2020년 사회경제발전계획 목표를 달성하고 이를 초과 달성하고자 그리드에 연결된 2,000MW의 태양광 발전 및 60MW 이상의 풍력 발전을 목표로 투자자들이 프로젝트를 가속화 할 수 있도록 지원할 것이라고 밝혔다. 우선 신재생에너지 사업의 추진능력을 높이기 위해 지방인민위원회는 투자지원청과 각 부처에 관련 절차를 마무리해 올 4월 선화력발전소 건설사업인 선화력 250MW와 남부압력발전소 500V 투자를 연계해 추진해 줄 것을 요청했다.재무부의 시행령 92/2019호의 외국인과 외국에 거주하는 베트남인의 물품에 대한 부가가치세 환급 규정에 따르면 7월 1일부터 모든 기업은 규정에 있는 모든 조건에 충족하는 경우 부가세 환급 상품을 판매하는 것을 자유롭게 등록할 수 있다고 밝혔다.`진앙` 뉴욕. 사망자 곡선 평탄화 조짐… S&P500지수 7% 치솟아유럽 증시도 2~5%대 강세…`경제 후폭풍` 경고음도 고조"세계 경기침체, 글로벌 금융위기 때보다 나쁠 것…중국, 재발 배제못해"환자 수는 35만명 넘어서…뉴욕선 신규 입원환자 감소세 돌아서미 보건당국자 "뉴욕·뉴저지, 이번 주 정점"…의료물자 부족 호소는 계속무디스 애널리틱스 분석…상점 폐쇄 등으로 3주간 3천500억 달러 손실오스트리아 14일부터 소규모 상점 영업 재개…스페인도 점진적 완화 검토영국 "아직 논의할 때 아냐"…스웨덴은 보다 강력한 제한 모색중국 기업정보 플랫폼 톈옌차 중국 법인등록 자료 분석새로 등록한 법인도 320만개로, 작년 동기대비 29% 감소사회적 거리 두기에도 중국 내 관광지 `무료 입장 행사`황산·시후 등 유명 관광지 사흘째 `인산인해`자금성 입장 금지에 온라인으로 내부 생중계 하기도전문가들 "코로나19로 음악 소비하는 방식 변화"코로나 임팩트…새로운 질서가 온다홈오피스 시대 `성큼`재택근무 기업들 "의외로 잘 돌아가네"사라지는 `집-사무실` 경계`올인룸` 가능한 대형 면적 선호창의력 높이는 디자인 설계차세대 공기청정 시스템 확대홈오피스 산업 급성장삼각대·캠코더·노트북 판매↑글로벌 협업 소프트웨어 시장3년 뒤엔 16조원으로 커질 듯본체 10만~30만원이면 구입3월 판매량, 전달보다 15% 늘어운영체제도 기본 탑재돼 있어최신·고성능 원하는 소비자는매달 이용료 내는 렌털PC 선호김용익 건강보험공단 이사장"한국만의 방식으로 대응 잘 해와이젠 생활방역 전환 준비할 때"코로나 사태…산업부 실종신천지發 무더기 확진 이후`기업 간담회`는 딱 한번"왜 산업계 현실 외면하나"EPL 선수 연봉 삭감 추진바르셀로나 1군 급여 70% 깎아유벤투스도 NBA·MLB도 선수노조와 협상국내 최초 최고 권위의 베트남 아세안 진출 최고경영자과정 제4기 (2020.6.9 - 11.24 해외연수 포함 6개월과정)베트남 아세안 지역, 산업 금융 IT 유통 건설 개발 부동산 투자·진출의 원스톱 솔루션!!유은길기자 egyou@wowtv.co.kr