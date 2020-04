몬스타엑스, 美 MTV ‘Unplugged At Home’ 라인업 합류

한국경제TV 핫뉴스

그룹 몬스타엑스가 미국 유명 음악 채널 MTV ‘언플러그드’ 새로운 버전에 전격 출격한다.미국 그래미 어워즈 측은 최근 공식 홈페이지에 “‘MTV 언플러그드 앳 홈(MTV Unplugged At Home)’이 라인업을 발표했다: 피니즈, 몬스타엑스, 알레시아 카라, 와이클리프 진, 영블러드 등(‘MTV Unplugged At Home` Announces Virtual Lineup: FINNEAS, Monsta X, Alessia Cara, Wyclef Jean, Yungblud And More)”라는 기사를 게재, 몬스타엑스의 프로그램 출연 소식을 전했다.‘MTV 언플러그드 앳 홈’은 실력파 아티스트들이 어쿠스틱 라이브를 펼치는 미국 유명 음악 채널 ‘MTV 언플러그드’ 시리즈의 자가격리 버전으로, MTV의 글로벌 SNS 캠페인 #AloneTogether(얼론투게더)의 일환으로 시작됐다. 특히 코로나바이러스 유행의 확산을 통제하고 줄이기 위해 젊은 팬들에게 사회적 거리두기를 교육하는 것을 목표로 제작, 출연 아티스트들이 각자의 집에서 공연을 펼치는 모습이 방송될 계획이다.몬스타엑스는 먼저 선보인 유명 싱어송라이터 알레시아 카라(Alessia Cara)와 라이징 록스타 영블러드(Yungblud) 등에 이어 그래미 어워즈 수상자 피니즈(FINNEAS), 멜리사 에서리지(Melissa Etheridge), 바지(Bazzi), 쥬얼(Jewel) 등과 함께 해당 캠페인에 참여할 전망이다. 더욱이 프로그램 취지에 걸맞게 연습 버전과 어쿠스틱 버전으로 색다른 무대를 펼칠 예정으로 해당 방송은 MTV의 유튜브, 인스타그램, 트위터 등 각종 SNS 채널을 통해 추후 공개된다.특히 올해 2월 독보적인 퍼포먼스와 음악을 담은 미국 정규 앨범 ‘ALL ABOUT LUV(올 어바웃 러브)’로 미국 ‘빌보드 200’ 5위를 비롯해 7개의 빌보드 차트, 롤링스톤, 라디오 디즈니, 타임지 등 다양한 현지 차트에 이름을 올리며 글로벌 아티스트로 가파른 성장 곡선을 그려낸 몬스타엑스가 어떤 매력의 무대를 선보일 수 있을지 글로벌 음악 팬들의 기대감을 더욱 끌어올리고 있다.한편, 몬스타엑스는 오는 5월 가요계에 컴백, 지난해 발매한 미니앨범 ‘`FOLLOW` : FIND YOU’에 이어 약 7개월 만에 국내 앨범 발표 소식 알리고 앨범 작업 준비에 박차를 가하고 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지