아우디 A6 라인업 강화…TDI 콰트로 프리미엄 출시

한국경제TV 핫뉴스

아우디가 대표 세단인 A6의 콰트로 프리미엄 모델을 출시하며 A6 라인업을 강화했다.아우디는 6일 ▲`더 뉴 아우디 A6 40 TDI 콰트로 프리미엄 (The new Audi A6 40 TDI quattro Premium)`과 ▲`더 뉴 아우디 A6 45 TDI 콰트로 프리미엄(The new Audi A6 45 TDI quattro Premium)`을 출시한다고 밝혔다.▲더 뉴 아우디 A6 40 TDI 콰트로 프리미엄은 직렬 4기통 디젤 직분사 터보차저(TDI) 엔진 및 7 단 S 트로닉 변속기를 갖췄다.최고출력 204마력, 최대 토크 40. 8kg.m를 발휘하며, 최고 속도는 246km/h(안전 제한 속도), 정지상태에서 100km/h까지 가속하는 소요시간은 7.6초다.연비는 복합 연비 기준 15.1km/l다. (도심연비 13.5km/l, 고속도로 연비 17.7km/l)▲더 뉴 아우디 45 TDI 콰트로 프리미엄은 V6 디젤 직분사 터보차저(TDI) 엔진 및 8단 팁트로닉 변속기를 탑재했다.최대 231마력, 최대 토크 50. 98kg.m의 강력한 주행성능을 선보이며, 최고 속도는 250km/h(안전 제한 속도), 정지상태에서 100km/h까지 가속 시간은 6.3초, 연비는 복합 연비 기준 12.5km/l이다. (도심연비 11.2km/l, 고속도로 연비 14.6km/l)이 밖에도 360° 카메라, MMI 내비게이션 플러스 및 MMI 터치 리스폰스, 헤드업 디스플레이, 프리미엄 에어 패키지 등 향상된 안전 및 편의 사양을 장착했다.더 뉴 아우디 A6 TDI 콰트로 프리미엄은 파노라믹 선루프, S라인 익스테리어 패키지를 기본 적용한다.실내는 이전 세대 대비 늘어난 전장과 휠베이스 길이 덕분에 보다 여유로운 앞/뒷좌석, 헤드룸을 확보했다.안전 사양은 하차 경고 시스템, 아우디 사이드 어시스트 등이 적용됐다.▲더 뉴 아우디 A6 40 TDI 콰트로 프리미엄의 가격은 7,162만원, ▲더 뉴 아우디 A6 45 TDI 콰트로 프리미엄의 가격은 7,662만원이다. (부가세 포함, 개별 소비세 인하 적용 기준)배성재기자 sjbae@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지