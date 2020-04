(여자)아이들, 신곡 `Oh my god` 뮤직비디오 티저 영상 공개

한국경제TV 핫뉴스

(여자)아이들이 신곡 `Oh my god`의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.큐브 엔터테인먼트는 6일 0시 (여자)아이들의 공식 SNS 채널을 통해 세 번째 미니앨범 `I trust`의 타이틀곡 `Oh my god` 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.의미심장한 종소리와 함께 시작되는 이번 티저 영상에는 무기력하게 누군가에게 끌려가거나 얼굴 위로 붉은 액체를 흘려보내고, 진흙 속에 온몸을 담근 채 울부짖는 등 과감하고 파격적인 장면들이 담겨있어 보는 이들에게 강한 임팩트를 선사했다.특히 신곡 `Oh my god`의 주제를 관통하는 담담한 톤의 내레이션이 강렬한 메시지를 남기며 신곡에 대한 기대감을 최고조로 끌어올렸다.(여자)아이들의 세 번째 미니앨범 `I trust`는 믿음의 존재를 `나`로부터 시작해 `나는 나를 믿는다`라는 뜻을 담아낸, (여자)아이들만의 당당함이 고스란히 담긴 앨범이다.타이틀곡 `Oh my god`은 `천재 프로듀서` 리더 소연의 자작곡으로, 곡의 전개마다 변화되는 과감한 리듬 체인지가 돋보이는 Urban Hiphop 장르의 곡이다.매 컴백마다 타의 추종을 불허하는 독보적인 콘셉트와 퍼포먼스로 무한한 가능성을 입증해온 (여자)아이들은 이번 앨범을 통해 히트 행진을 이어가며 글로벌 대세 아이돌 그룹으로서의 입지를 확고히 할 계획이다.한편, (여자)아이들의 세 번째 미니앨범 `I trust`는 6일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지