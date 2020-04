■ Global ETF Daily & News ■ (2020/04/06)파생/ETF 강송철 /곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: USO(+15.5%), UNG(+6.1%), XOP(+3.8%), URA(+2.3%), RSX(+1.7%)* Losers: EWZ(-5.5%), SDIV(-5.5%), EZA(-5.2%), EWA(-4.4%), IDV(-3.9%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: USO(+32.0%), AMLP(+10.2%), RSX(+9.5%), XOP(+8.7%), ECH(+8.5%)* Losers: JETS(-20.9%), ITB(-15.7%), SDIV(-10.6%), EUFN(-10.3%), XRT(-9.5%)▶️ 52 Week High없음▶️ 52 Week LowKBWD(-5.1%), RZV(-3.1%), DB (574 +0.88%) A(-1.1%)♣️ News[FT] US and Canada discuss putting tariffs on Saudi and Russian oil- 미국과 캐나다는 사우디와 러시아가 감산 합의에 이르지 못할 경우 관세 부과하는 방안 논의 중- 트럼프는 두 나라에 1,500만 b/d 감산 요구. 그렇지 못할 경우 관세도 사용할 수 있는 방법 중 하나- "I'll do whatever I have to do". 미국 석유산업 및 근로자 보호 위해 관세 부과 마다하지 않을 것- Opec+ 회의는 당초 월요일에서 이번주 후반으로 연기됨. 러시아, 사우디 간 대립 지속- 금요일 푸틴 대통령은 1천만 b/d 감산 가능성 시사했지만 미국 등 주요국 모두 감산 참여 주장- 트럼프는 사우디에 대한 군사 원조 중단 가능성도 시사[SA] Crude import tariffs and other oil news- 원유 관세 부과는 미국 정유산업에 영향. 2019년 미국은 두 나라에서 하루 백만 b/d 원유 수입- 노르웨이, 감산에 대한 국제 협의 있다면 감산 고려 가능. 노르웨이는 전세계 원유 수요 2% 차지- 사우디 아람코, 주말 OPEC+ 회의까지 monthly oil-pricing list(OSPs) 발표 연기할 것