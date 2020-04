[메리츠증권 자동차 김준성]안녕하세요,메리츠 리서치에서 'EV Intelligence' 시리즈를 발간합니다.자동차 (김준성), IT (김선우), 정유화학 (노우호), 전기전자 (주민우), 스몰캡 (이상현) 다섯 산업 연구원들이 총 세 권의 in-depth 보고서를 통해 전기차에 대한 다양한 시각과 전망을 공유하고자 합니다.오늘 발간된 첫 번째 보고서는 Tesla에 대한 이야기로 시작합니다. 긴 세월 양 극단의 평가를 받아왔던 Tesla의 발전 과정을 확인하며, 전기차가 단순히 내연기관의 대체재가 아니라 지금까지 존재하지 않았던 서비스 비즈니스 모델의 전개를 위한 입구이자 플랫폼임을 강조하고자 합니다. 그리고 이 같은 변화를 함께 준비하고 있는 자동차 • 에너지 • IT • 서비스 업체들의 경쟁력과 예상되는 성패에 대해서도 전망 해보았습니다.157페이지로 구성된 보고서의 주요 내용 10가지는 아래와 같습니다.1. 자율주행에 기반한 서비스 비즈니스 모델을 개발 중인 전세계 모든 업체들이 내연기관이 아닌 전기차를 플랫폼으로 사용하는 이유2. Model S가 출시된지 8년이 지난 2019년 이후의 Tesla, 이전과 다른 주가상승을 가능하게한 네 가지 근거 확인 (수요, 공급, 기술, 비즈니스 모델)3. 2020년 Tesla가 배터리 셀 사업을 시작할 가능성이 높은 이유. Apple과 Tesla의 비즈니스 모델 차이에서 찾는 근거4. 현금흐름표를 개선시킨 2019년 비즈니스 모델의 변화, 손익계산서를 개선시킬 2020년 비즈니스 모델의 변화5. Porsche Taycan vs. Model S. 7년 늦게 출시된 Taycan이 비교열위 공인성능 불구 두 배 비싼 이유. 격차를 설명하는 BMS와 모터 기술 특허6. 가상현실의 Waymo vs. 현실경험의 Tesla. Tesla의 Deep Learning Training 특허 확대와 동행하는 Waymo 지속적인 시장가치 하락 이유7. Smart Car 시장에서 제 2의 삼성전자 (47,500 +1.06%) (Galaxy)를 찾기 시작한 Google, 그 배경에 대한 이해와 이 같은 솔루션 개발업체들과의 협업과정에서 주도권을 갖기 위한 글로벌 OEM의 조건 확인8. 글로벌 주요 OEM들의 전기차/자율주행 기술 개발의 역사 및 전략, 그리고 경쟁력 비교9. 글로벌 주요 BEV 모델들의 경쟁력 비교 (플랫폼, BMS, MPGe, 배터리 Core Efficiency, 공인 주행거리, 실제 주행거리, 저온 주행거리 등)10. COVID-19로 인해 많은 불확실성이 반영된 글로벌 OEM들의 주가, 안정기를 기다리며 가장 회복 탄력이 높을 수 있는 OEM을 찾는 조건지금은 그 어느 때보다 금융시장의 불확실성이 높아진 시기입니다. 기존의 판단기준에 대한 신뢰가 흔들릴 수 있는 현재, 가장 믿을 수 있는 투자의 대상 (19,150 +2.41%) 은 우리의 삶을 바꿔갈 기술이며, 이 같은 기술의 현실화를 이끌어갈 기업들입니다.누구도 예상하지 못했던 철도 • 마차 시대의 종료가 Henry Ford의 다른 생각과 실현을 통해 한 순간에 이루어졌음을 우리는 모두 알고 있습니다. ‘미래’라는 어쩌면 다소 막연하고 모호한 단어가, 지금 또 한 명의 선구자를 통해 재정의 되고 있는 것이 아닐까 생각합니다.If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses - Henry Ford긴 시간 많은 고민을 기울이며 얻은 흥미로운 결과물에 대해 더 많은 분들과 공유하고 싶습니다. 곧 찾아뵙고 말씀 나누겠습니다. 감사합니다.