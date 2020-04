신승훈, 타이틀곡 ‘여전히 헤어짐은 처음처럼 아파서’ 뮤직비디오 티저 공개

한국경제TV 핫뉴스

`발라드 황제` 신승훈이 스페셜 앨범 `My Personas`의 타이틀곡 `여전히 헤어짐은 처음처럼 아파서` 티저 영상을 공개했다.신승훈은 6일 0시 공식 SNS를 통해 30주년 기념 스페셜 앨범 `My Personas`의 더블 타이틀곡 중 두 번째로 `여전히 헤어짐은 처음처럼 아파서`의 뮤직비디오 티저 영상을 선보이며, 신보에 대한 기대감을 높였다.공개된 영상에는 이별을 겪은 한 남자가 슬픈 눈으로 `너의 모든 것과 네가 아닌 모든 것들에 매일 처음처럼 아파하겠지`라며 읊조리는 모습이 가슴 먹먹함을 안긴다.특히 신승훈의 `아무 것도 달라지는 건 없잖아`라는 애잔한 목소리가 긴 여운을 남기며, 발라드 황제의 위엄을 여실히 드러냈다.이렇듯 신승훈은 스페셜 앨범 `My Personas`의 더블 타이틀곡 `그러자 우리`에 이어 `여전히 헤어짐은 처음처럼 아파서` 티저 영상을 공개하며 음악 팬들의 기대감을 최고조로 끌어 올렸다.앞서 공개된 `그러자 우리`가 이별 후 아파하는 여자의 마음을 그렸다면, `여전히 헤어짐은 처음처럼 아파서`는 이별한 남자의 모습을 각각 담아내 눈길을 끈다.특히 `발라드 황제` 신승훈의 독보적 감성은 물론, 이별한 남녀의 모습을 섬세하게 담아내며 뮤직비디오 본편에 대한 기대감을 더했다.신승훈은 8일 스페셜 앨범 `My Personas`를 발표한다.앨범명 `My Personas`는 `나의 분신 같은 음악들`이라는 의미를 담고 있으며, 30년간 음악 외길인생을 걸어온 신승훈의 폭넓은 음악적 스펙트럼을 만날 수 있는 명반 탄생을 예고하고 있다.이에 앞서 스페셜 앨범 `My Personas` LP 한정반이 일찌감치 품절되며, 한국 가요 음반 역사상 최대 누적 판매량 1,700만장 기록을 세운 `가요계 레전드`다운 존재감을 드러냈다.한편, 신승훈은 8일 30주년 기념 스페셜 앨범 `My Personas`를 발표한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지