■ Global ETF Daily & News ■ (2020/04/03)파생/ETF 강송철/곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: USO(+16.7%), OIH(+9.3%), XLE(+9.2%), XOP(+8.4%), RSX(+6.5%)* Losers: JETS(-3.4%), UNG(-2.2%), XRT(-1.4%), WEAT(-1.1%), FM(-0.9%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: USO(+5.8%), ECH(+4.3%), URA(+3.6%), TLT(+2.9%), XLP(+2.2%)* Losers: JETS(-24.7%), ITB(-17.5%), EUFN(-12.9%), XAR(-12.8%), PBW(-12.7%)▶️ 52 Week High없음▶️ 52 Week LowUNG(-2.2%)♣️ News[SA] Energy stocks rally on potential for price war pullback- WTI 5월물 사상 최대 1일 상승률 +24.7%, 배럴 (8,170 +0.25%) 당 25.3$, 브렌트유 17.8% 상승한 29.1$ 마감- 트럼프, 러시아와 사우디가 최소 천만 배럴 석유 감산에 동의할 것으로 예상한다고 언급- 사우디, 긴급 OPEC+ 회의 시도할 것. 주요국들이 모두 감산 동참할 경우에만 감산 고려할 것- 로이터, 내일 석유업체 임원들 만나는 트럼프가 미국 업체들에 감산 요구 않을 것이라고 보도[FT] Investors braced for credit crisis in emerging markets- 통화 가치 하락과 커머디티 가격 급락으로 부채 부담이 큰 이머징 국가들 타격- 아프리카 가장 큰 구리 수출국 중 하나인 잠비아, 채무 상환 유예 등 debt restructuring 요청- 며칠 전에는 유가 급락 영향으로 에콰도르가 비슷한 채무 연기, 삭감 요청 신흥 (9,240 0.00%) 국 전체적으론 98년 외환위기, 80년대 남미 채무위기 때보다 체력 양호- 많은 '프론티어' 국가들은 문제. 해당국들 채무 부담은 작년 말 기준 GDP 114%, 3.2조$로 증가 신흥 국 채권 1Q 15% 하락해 금융위기 때보다 큰 낙폭. 3월 자금 유출 2008년 10월 이후 최대- 골드만삭스, 유가와 커머디티 가격 하락으로 올해 라틴 아메리카 GDP -3.8% 하락 전망- 코로나 대응 따른 대규모 의료, 복지 지출. 몇몇 국가는 대외 채무 디폴트 유혹에 빠질 수 있음