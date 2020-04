‘TOO DAY’ TOO(티오오), 숙소 공개부터 예능감+타이틀곡 무대까지 ‘입덕 포인트 A to Z’

한국경제TV 핫뉴스

10인조 보이그룹 TOO(티오오)가 다채로운 매력과 예능감을 발산했다.TOO(치훈, 동건, 찬, 지수, 민수, 재윤, 제이유, 경호, 제롬, 웅기)는 지난 2일 방송된 Mnet TOO DEBUT SHOW ‘TOO DAY’를 통해 TOO의 A부터 Z까지 모든 것을 낱낱이 공개했다.이날 TOO는 지난 1일 첫 번째 미니앨범 ‘REASON FOR BEING : 인(仁)’을 발매하고 가요계에 전격 데뷔하기까지의 과정을 되새겼다. 이어 타이틀곡 무대에 앞서 ‘오늘은 이만큼 (Take It Slow)’, ‘피어나(Don`t Fear Now)’, ‘TOO YOU (original: You Can`t Hurry Love by Phil Collins’ 등 통통 튀는 귀여움과 다양한 매력을 보여주는 수록곡 무대로 시청자들의 마음을 휘어잡았다.또 TOO는 ‘TOO MUCH INTERVIEW’ 코너를 통해 숙소에서 아침마다 멤버들을 깨우고 요리를 담당하는 민수부터 춤 연습을 도와주는 찬까지, 각자 팀 내에서 맡고 있는 다양한 역할들과 속마음을 공개하며 숨겨진 매력을 발산했다.아이돌이 되기 전 마음가짐을 배우는 ‘BACK TOO THE SCHOOL’ 코너에서는 다양한 게임으로 팀워크를 다지기도 했다. TOO는 기상천외한 오답 향연과 센스 있는 입담으로 웃음을 선사했다.끝으로 타이틀곡 ‘Magnolia(매그놀리아)’ 무대에서 TOO는 다크한 분위기와 함께 눈을 뗄 수 없는 퍼포먼스로 눈길을 사로잡았다. 여기에 TOO는 보는 이들을 압도하는 강렬한 눈빛과 ‘킬(KILL)’군무로 앞으로 보여줄 데뷔 활동에도 기대감을 높였다.한편 글로벌 K-POP 아이돌 성장 일기 Mnet ‘투 비 월드 클래스(TO BE WORLD KLASS)’를 통해 탄생된 신인 그룹 TOO는 3일 오후 방송되는 KBS2 ‘뮤직뱅크’를 시작으로 각종 음악 방송에 출연해 미니 1집 타이틀곡 ‘매그놀리아’ 데뷔 무대를 꾸밀 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지