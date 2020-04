▪ 안전 및 편의성을 중심으로 선호사양 적극 반영… 동급 최고의 가격경쟁력으로 고객을 ‘리스펙’

▪ 국내 최고 수준의 커넥티드 서비스 인포콘(INFOCONN)으로 본격 커넥티드카 시대 개막

▪ 코란도 통풍시트, 듀얼존 풀오토 에어컨 포함한 합리적 가격의 C:3 플러스, 고객 선호도 높은 내비게이션과 IACC 등 추가 옵션 없이 2,500만원대로 구성한 C:5 플러스 트림 출시

▪ 티볼리 차선중앙유지보조(CLKA) 신규적용 및 첨단안전사양 기본적용, V5 트림 동급 유일 7에어백 기본적용으로 안전하게… 동급 유일 1,900만원대 메인트림 선보여 가격 접근성↑

쌍용자동차가 커넥티드카 서비스 인포콘(INFOCONN)을 신규 적용하고 고급편의사양 및 첨단안전사양을 기본 적용(RE:SPEC)한 모델을 선보이며 고객들에 대한 존중(Respect)의 마음을 표현한다고 2일 밝혔다. 상품성을 높이면서 경쟁모델보다 경쟁력 있는 메인트림 가격을 책정해 최고의 가치를 선사한다. 업계 최고 수준의 커넥티드 서비스 인포콘을 탑재, 첨단 기술이 선사하는 즐거움과 편의성을 만끽할 수 있다. 쌍용차 (1,390 -2.46%) 의 첨단 커넥티드 기술 인포콘(INFOCONN)이 두 모델에 최초로 적용된다. 크게 ▲안전 및 보안(Safety&Security) ▲비서(Assistance) ▲정보(Wisdom) ▲즐길거리(Entertainment) ▲원격제어(Over the air) ▲차량관리(Monitoring) 등 전방위 서비스를 제공하며, 텔레매틱스의 편리함과 자체 제공 엔터테인먼트 콘텐츠의 즐거움을 한꺼번에 누릴 수 있다는 점은 경쟁 모델들과 차별화되는 인포콘만의 강점이라고 쌍용차 관계자는 설명했다.차량 운행과 관련된 세부 서비스 항목으로 △실시간 교통정보 및 맵 업데이트를 제공하는 커넥티드 내비게이션 △차량 시동 및 에어컨/히터 등 공조와 도어 개폐(Lock/Unlock) 등 원격 제어 △차량 주요 부품 이상 유무와 소모품 교체 시기를 체크하는 차량 진단 기능이 제공된다.사고로 인해 에어백이 작동되었을 경우 인포콘 상담센터를 통해 상황에 맞는 조치를 받을 수 있는 에어백 전개 알림 서비스는 업계 최초로 10년 무상 제공된다.생활을 더욱 편리하고 풍요롭게 만들어 주는 서비스로 △가전과 가스 등 가정의 각종 스위치를 원격 제어할 수 있는 스마트 홈 컨트롤(LG유플러스 해당 서비스 가입 시) △음성인식 기반의 맛집정보와 번역, 인물 등 다양한 지식검색 △지니뮤직과 팟빵 스트리밍은 물론 네이버가 제공하는 아동, 뉴스, 영어 학습 등 오디오 콘텐츠 재생 기능을 즐길 수 있다.원격제어를 비롯한 대부분의 서비스는 2년 동안 무료로 이용할 수 있으며, 콘텐츠 스트리밍 서비스는 별도 요금제 가입을 통해 이용이 가능하다.리스펙 코란도(KORANDO)는 엔트리 트림인 C:3 플러스부터 상위트림 사양이었던 듀얼존 풀오토 에어컨과 통풍시트를 기본적용해 합리적 가격에 높은 상품성을 제공한다.메인트림 C:5 플러스 선택 시 고객들이 가장 선호하는 9인치 내비게이션과 첨단주행보조기술 인텔리전트 어댑티브 크루즈 컨트롤(IACC, 고속도로 및 일반국도에서 사용 가능)을 기본 적용하여 상품성을 강화하면서 가격을 거의 동결함으로써 우수한 가성비를 확보했다.리스펙 코란도의 판매가격은 트림별로 가솔린 모델 ▲C:3 2,197만원 ▲C:3 PLUS 2,287만원 ▲C:5 2,331만원 ▲C:5 PLUS 2,509만원 ▲C:7 2,831만원, 디젤 모델은 트림별로 163만원을 추가함으로써 선택할 수 있다,리스펙 티볼리(TIVOLI) 가솔린 모델은 코란도에 이어 저공해차 3종 인증을 받아 혼잡통행료 면제 공영주차장 할인 등 혜택을 누릴 수 있다.누구나 쉽고 안전하게 운전할 수 있는 My 1st SUV로서 차선중앙유지보조(CLKA) 기능을 신규 적용했다. 메인트림이라고 할 수 있는 V3 모델부터 △긴급제동보조(AEBS) △스마트하이빔(HBA) △앞차출발알림(FVSA) 등 첨단운전자보조기술(ADAS)을 기본 적용, 높은 안전성을 보장 받을 수 있도록 하면서도 소형 SUV 메인트림 중 유일하게 판매가를 1,900만원대로 책정, 가격 경쟁력을 확보했다.여기에 △전방감지센서 △듀얼존 풀오토 에어컨 △무선충전패드 등 안전성과 편의성을 높여 줄 고객 선호 사양을 기본 적용하였다.리스펙 티볼리의 판매가격은 트림별로 가솔린 모델 ▲V:1(M/T) 1,640만원 ▲V:1(A/T) 1,796만원 ▲V:3 1,999만원 ▲V:5 2,159만원 ▲V:7 2,235만원, 디젤 모델 ▲V:3 2,219만원 ▲V:5 2,379만원 ▲V:5 2,455만원(이상 모든 판매가 개별소비세 인하 기준)으로 독보적 디자인 프리미엄에 경쟁모델과 비교해 높은 가격경쟁력까지 확보해 소형 SUV 최고 수준의 가치를 선사한다새롭게 선보인 커넥티드카 시스템 관련 내용은 인포콘 서비스 홈페이지, 리스펙 모델 관련된 자세한 정보는 회사 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.