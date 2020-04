■ Global ETF Daily & News ■ (2020/04/02)파생/ETF 강송철 /곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: GDX(+4.3%), USO(+4.0%), TLT(+1.3%), GLD(+0.9%), UUP(+0.6%)* Losers: JETS(-11.1%), GREK(-8.3%), ITB(-8.1%), EIDO(-7.5%), PALL(-7.4%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: ECH(+5.3%), XLP(+5.1%), BKLN(+5.0%), XLV(+4.6%), FXB(+4.2%)* Losers: JETS(-19.7%), USO(-13.8%), OIH(-13.6%), ITB(-13.2%), PBW(-10.8%)▶️ 52 Week High없음▶️ 52 Week LowPSCE(-7.8%), UNG(-4.3%), BNO(-3.4%), GS (35,400 0.00%) G(-1.8%)♣️ News[FT] Shale group Whiting files for Chapter 11- 미국 셰일업체 Whiting Petroleum 파산 신청. 유가 급락 후 처음 파산 신청하는 셰일 원유 기업- 수요일 만기 돌아온 2.6억$ 전환사채 상환 실패. 앞으로 다른 원유 업체 파산 더 이어질 것- Whiting은 Bakken 지역에 major 원유 생산회사. 작년 원유 생산량 12만 b/d- 5년전 발행된 전환사채는 주가 156$에 주식 전환 가능. 1분기말 Whiting 주가는 0.7$로 하락- Whiting 파산보호 신청으로 최근 12개월 하이일드 에너지 회사 디폴트 rate는 11%로 상승[FT] Global shares tumble after dire warnings on virus toll- 2조$ 경기 부양책에도 기업과 지방정부 신용 우려에 미국 주요 지수 4% 이상 하락 마감- 화요일 트럼프가 코로나로 최대 24만명이 사망할 수 있다고 경고. 센티먼트 악화- 목요일 발표하는 실업수당 청구건수 지난주 330만건보다 나쁜 수치 나타낼 것으로 예상- 은행주, 항공 주식 가장 큰 폭 하락. 소형주를 담는 Russell 2000 지수 7% 이상 하락- 영국 주요 은행들, 수십억 파운드 배당금 폐기, HSBC 9%, Barclays, Lloyds 각 12% 하락- 투자자, 기관들 유동성 우려 때문에 일단 현금 보유하면서 관망하는 분위기