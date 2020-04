‘로드 투 킹덤’ TOO(티오오), 타이틀곡 ‘매그놀리아’ 사전 퍼포먼스 무대 ‘이목집중’

한국경제TV 핫뉴스

‘킬군무돌’ TOO(티오오)가 새롭게 편곡된 타이틀곡 무대 일부를 깜짝 공개했다.최근 Mnet ‘로드 투 킹덤’ 측은 공식 유튜브 채널을 비롯한 각종 SNS를 통해 TOO의 퍼포먼스 미리보기 영상을 최초 공개했다.약 50초가량 구성된 영상에는 지난 1일 발매된 TOO의 첫 번째 미니앨범 ‘REASON FOR BEING : 인(仁)’ 타이틀곡 ‘Magnolia(매그놀리아)’ 퍼포먼스 일부가 담겨있다.각기 다른 자유분방한 스타일로 무장한 TOO는 타이틀곡 ‘매그놀리아’의 원곡을 인더스트리얼록 스타일로 재해석하며, 한층 더 강렬해진 라이트 핸드 주법을 사용한 기타리프와 퍼포먼스형 비트메이킹을 통해 곡의 완성도를 높였다.다채로운 안무 대형이 돋보이는 댄스 브레이크를 선보이며 전체 무대를 향한 기대감을 한껏 끌어올렸다.칼군무를 넘어 ‘킬군무돌’을 예고한 TOO가 어떤 무대로 예비 시청자들과 글로벌 K-POP 팬들을 사로잡을지 귀추가 주목된다. TOO가 활약을 펼칠 Mnet ‘로드 투 킹덤’은 오는 4월 30일 첫 방송된다.한편 ‘10가지 동양의 가치관을 지향하는 오케스트라’를 뜻하는 보이그룹 TOO는 4월 1일 오행(五行), 오방(五方), 오색(五色), 동양 철학 세계관 등이 담긴 1st 미니앨범 ‘REASON FOR BEING : 인(仁)’을 발표하고 가요계에 첫 발을 내디뎠다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지